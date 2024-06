Portisch – Hun

Számos nagy nemzetközi sakkversenyen tűnt fel a felirat: Postich - Hun. A magyar sakkozó hatalmas megbecsülést, tekintélyt ért el a nemzetközi sakkvilágban.

2024. június 17. 22:18

A sakkozó Portisch Lajos, a nemzet sportolója a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen tartott ünnepségen 2024. június 17-én. A nemzet sportolói közül öten, a vízilabdázó Faragó Tamás, a siket asztaliteniszező Ivánkay Márta, a tőrvívó Kamuti Jenő, Portisch Lajos és a párbajtőrvívó Schmitt Pál helyezte el kézlenyomatát a Sportcsillagok Falán. MTI/Hegedüs Róbert

A Nemzet Sportolói közül öten, a vízilabdázó Faragó Tamás, a siket asztaliteniszező Ivánkay Mária, a tőrvívó Kamuti Jenő, a sakkozó Portisch Lajos és a párbajtőrvívó Schmitt Pál helyezte el kézlenyomatát hétfőn a Sportcsillagok Falán, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen.



Az ünnepség keretében Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy az ember számára az a legnagyobb elismerés, ha példaként állítják mások elé. Hozzátette: a magyar sport története sok kimagasló nagysággal büszkélkedhet, közülük is kiemelkednek a Nemzet Sportolói, akik nemcsak nagyszerű bajnokok, hanem olyan kiválóságok, akik egész nemzetünk számára utat mutatnak.



Mocsai Lajos, az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország eddig 515 érmet, közte 182 aranyat, 156 ezüstöt és 177 bronzot nyert az olimpiákon, és a kézlenyomatukat hétfőn adók sokat tettek azért, hogy ezek a számok gyarapodjanak.



"Szeretjük és tiszteljük őket, nagyra tartjuk a teljesítményüket. Rájuk illik a bajnok kifejezés, ami többet jelent a győztesnél" - fogalmazott az egyetem korábbi rektora, majd méltatta a Nemzet Sportolóit, mivel ők "megtalálták azt az utat, hogy egyedi módon valóra tudják váltani a tehetségüket és legyőzték az ellenfeleiket. Olyan életpályával rendelkeznek, ami példát mutat a fiataloknak."



Sterbenz Tamás, az egyetem jelenlegi rektora kiemelte, a kézlenyomatukat adó Nemzet Sportolóiban az a közös, hogy valamennyien a kezükkel érték el sikereiket. Véleménye szerint az ünnepség legfontosabb üzenete, hogy a kézlenyomatok a 99 éves Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a lehető legjobb helyen vannak kiállítva, mert az oktatási intézmény az, amely összeköti a múltat a jövővel.



Amint elhangzott, az 1992-ben létrehozott Sportcsillagok Falának ötletgazdája George F. Hemingway volt, a Kaliforniában élő üzletember hosszú idő után most látogatott újra Magyarországra. Felidézte, hogy még a 90-es évek elején gondolt arra, hogy Hollywoodhoz hasonlóan a magyar sport nagyjait is meg kellene örökíteni az utókor számára, és mivel járdája nem volt, ezért döntött a Sportcsillagok Fala mellett. Korábban mintegy 160 kézlenyomat készült el, majd amikor 2015-ben leégett a TF atlétikai csarnoka, sok közülük elpusztult, de 81-et sikerült közülük megmenteni és restaurálni, majd 2022-ben folytatták a hagyományt az immár Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, amelynek Athén Termében lesznek láthatók a kézlenyomatok.



Zárásként Hemingway dicsérte a restaurátorok kiváló munkát, majd reményét fejezte ki, hogy a gyönyörű hagyományt sokáig folytatják, és a Sportcsillagok Fala a magyar sport kiemelkedő helyszíne lesz.

