Vitézy nem fél a lapátos támadástól

2024. július 9. 07:41

A főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak sajtónyilvános újraszámlálása a Nemzeti Választási Irodában 2024. június 14-én. A Nemzeti Választási Bizottság június 12-i ülésén rendelte el a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálását. A bizottság döntésében arra hivatkozott, a bizonyítékok alapján alappal merülhet fel, hogy nagy számban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint érvényesnek kell tekinteni. Az NVB szerint a választás eredményének megnyugtató megállapítása érdekében indokolt az újraszámolás. MTI/Balogh Zoltán

Vitézy Dávid minden kerületbe delegál megfigyelőt a főpolgármesteri szavazatok újraszámlálására.

A választás előzetes eredménye szerint a második helyen végzett főpolgármester-jelölt hétfőn a Facebook-oldalán utalt arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) eldöntötte a főpolgármesteri szavazatok újraszámlálásának menetrendjét. Az újraszámlálást keddtől csütörtökig a kerületi polgármesteri hivatalokban végzik.



Az urnák felnyitásától az újraszámlálás befejeztéig az NVB-delegáltak, a sajtó képviselői, valamint a főpolgármester-jelöltek és az EBESZ megfigyelői is jelen lehetnek - hangsúlyozta, hozzátéve: ezáltal mind a Karácsony Gergely által, mind az általa megfogalmazott garanciális feltételek teljesülnek.



Vitézy Dávid szerint ezt bizonyítja, hogy mind az őt támogató LMP, mind a Karácsony Gergelyt támogató DK, MSZP és Momentum által delegált NVB-tagok megszavazták a lebonyolítás rendjéről szóló NVB-határozatot.



A döntés értelmében mindhárom főpolgármester-jelölt delegálhat a párhuzamosan zajló újraszámlálásokra az összes kerületbe megfigyelőt, akik a teljes folyamatot nyomon követhetik - hangsúlyozta.



Vitézy Dávid bejelentette, hogy ezzel a lehetőséggel minden kerületben élni fog. Reményeit fejezte ki, hogy az újraszámlálás az NVB által elfogadott garanciák mentén, mindenki számára megnyugtató rendben történik.

MTI

Karácsony Gergely azzal fenyegette meg az ellene választáson induló várospolitikust, hogy lapáttal fogják agyonverni.

Gondola

Egy versenyző demokráciában ilyen szoros eredmény mellett teljesen természetes, hogy a Nemzeti Választási Bizottságnak a héten újra kell számlálni az összes érvényes főpolgármesteri szavazólapot a Kúria vasárnapi döntése szerint - írta Vitézy Dávid hétfőn Facebook-oldalán.

A második helyen végzett főpolgármester-jelölt a bejegyzésben hozzátette: más kérdés, hogy korábban is megtehették volna, különösen az érvénytelen szavazatok újraszámlálásakor a viszonylag magas tévesztési arányt látva.



Azonban elemi fontosságúnak nevezte, hogy "minden szükséges garanciális elem" biztosított legyen ebben a folyamatban.



Vitézy Dávid elengedhetetlennek tartja, hogy a lezárt urnák felnyitása csak az NVB delegáltak, a sajtó és a három, a szavazólapokon választható főpolgármester-jelölt - Grundtner András, Karácsony Gergely és Vitézy Dávid - által delegált megfigyelők jelenlétében történhet.



A szavazólapokat tartalmazó urnákat a jogszabályok szerint lezártan őrzik a 23 kerület polgármesteri hivatalaiban a választás óta a kerületi helyi választási irodák - tette hozzá.



Kiemelte: minden kerületben meg kell arról győződni, hogy kellő biztonsággal kizárható-e az, hogy a szavazólapokhoz bárki hozzáférhetett a kerületi polgármesteri hivatalok épületeiben, ahol eddig őrizték azokat.



Az újraszámlálások során végig, minden kerületben biztosítani kell a lehető legszélesebb nyilvánosságot: a sajtó és a három főpolgármester-jelölt megfigyelőinek részvételét, illetve azt is, hogy a megfigyelők esetleges észrevételei és panaszai azonnal jegyzőkönyvezve legyenek az NVB számára - közölte.



Vitézy Dávid reményét fejezte ki, hogy ezek a garanciális feltételek Karácsony Gergelynek is elfogadhatóak. Úgy fogalmazott: készen áll arra, hogy a fentieket vele közösen is képviselje a nyilvánosság és a Nemzeti Választási Bizottság felé, ha erre van részéről nyitottság.



Közös érdeknek nevezte, hogy a lehető leghamarabb pont kerüljön az elhúzódó választási folyamat végére, akárhogy is változik az eredmény, tehát akár nő, akár csökken, akár változatlan marad az újraszámlálás nyomán a 41 szavazatos különbség közte és Karácsony Gergely között.

MTI

MTI; Gondola