Kós Hubert olimpiai bajnok

Az Egyesült Államokban, a legendás Bob Bowman irányításával készülő Kós ezzel a magyar úszósport történetének 30. olimpiai aranyát szerezte meg.

Az aranyérmes Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 2-án. MTI/Kovács Tamás

Kós Hubert nyerte a 200 méteres hátúszást a párizsi olimpián, ezzel megszerezte Magyarország első aranyérmét a francia fővárosban.

A 21 éves versenyző a csütörtöki fináléban 1:54.26 perces idővel diadalmaskodott.



A Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 1-jén. MTI/Kovács Tamás

A friss olimpiai bajnok nehezen találta a szavakat a döntő után

200 méteres hátúszásban Párizsban olimpiai bajnok Kós Hubert megpróbált nem rágörcsölni a csütörtöki döntőre, amely során végig a saját versenyzésére koncentrált, ez pedig meghozta számára a sikert.

"Hihetetlen érzés, egyelőre nem tudtam feldolgozni" - kezdte a 21 éves magyar versenyző, aki a magyar úszósport történetének 30. ötkarikás aranyérmét nyerte.



"A nagy Aaron Peirsol, a világcsúcstartó mondta egyszer, hogy a kétszáz hátat érzésre kell úszni, azaz, hogy ahogyan érzed magad aznap, úgy kell beosztani az erődet. Én is ezt csináltam, mivel egy picit fáradtnak érezte magam, de tudtam, hogy a táv második felében jó leszek, hiszen Bobbal (Bowmannal) egész évben ezen dolgoztunk. Az elején csak egy jó iramot akartam jönni" - mondta Kós, aki a magyar küldöttség negyedik érmét, az első aranyát szerezte Párizsban.



Az Egyesült Államokban a legendás Michael Phelps korábbi, és a francia szupersztár, a Párizsban eddig három aranynál járó Léon Marchand jelenlegi trénerével készülő Kós azt MTI kérdésére megjegyezte, a versenyből szinte semmit nem érzékelt, így azzal sem volt tisztában, hogy a görög Aposztolosz Hrisztu óriási iramot diktál, és ellépett a mezőnytől.



"Tudtam, hogy ha megcsinálom, amire képes vagyok, akkor nem lehet baj" - fogalmazott.



A friss olimpiai bajnok kiemelte: megpróbált a lehető leghiggadtabb maradni.



"Úgy sétáltam ki, hogy rá sem néztem az ötkarikára. Nem gondolkoztam azon, hogy ez egy olimpiai döntő, egy utolsó lehetőség vagy ilyesmi, mert ebbe bele lehet halni, be tudja darálni az embert. Próbáltam élvezni és úgy gondolni rá, hogy ez is csak egy olyan sima verseny, mint amiből már milliót leúsztam, szóval csak magamra fókuszáltam, és örülök, hogy sikerült" - mondta.



Kós a 2023-as év eleje óta az Egyesült Államokban, a legendás Bob Bowman irányításával készül, a közös munka eredményeként tavaly nyáron, a fukuokai világbajnokságon aranyérmet nyert, s Párizsba is a szám esélyeseként érkezett. Elárulta: titkon remélte, de azért nem gondolta volna, hogy ebből már most olimpiai bajnoki cím lesz.



"Nagyon sok mindent beáldoztam azért, hogy ez sikerüljön, boldog vagyok" - mondta Kós Hubert, aki aztán sietve távozott levezetni, ugyanis pénteken 100 méter pillangón lesz érdekelt. Ahogy fogalmazott: az ünneplés tervei szerint egy nagy alvás lesz.



Kós Hubert a magyar küldöttség negyedik érmét szerezte Párizsban. Múlt szombaton a párbajtőröző Muhari Eszter harmadik lett, szerdán pedig a férfi kardcsapat, valamint Milák Kristóf 200 méteres pillangóúszásban végzett a második helyen.

