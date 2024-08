Győztünk!

2024. augusztus 7. 23:12

Vigvári Vince (b) és Vogel Soma kapus (b2) a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Olaszország - Magyarország mérkőzés végén a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 7-én. A magyar válogatott büntetőpárbajjal 12-10-re győzött. MTI/Kovács Tamás

A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresek után 12-10-re legyőzte az olasz csapatot a párizsi olimpia szerdai negyeddöntőjében, ezzel bejutott a legjobb négy közé.

A drámai összecsapás hőse a rendes játékidőben két-, a büntetőpárbajban három ötméterest hárító Vogel Soma, illetve az öt gólt szerző és az utolsó lövést értékesítő Manhercz Krisztián volt.



A magyarok a pénteki elődöntőben a világbajnoki címvédő horvátokkal találkoznak.



Eredmény:

férfi vízilabda, negyeddöntő:

Magyarország-Olaszország 12-10 (3-2, 1-0, 2-5, 3-2, 3-1) - ötméteresekkel

--------------------------------------------------------

gólszerzők: Manhercz 5, Zalánki 3, Fekete 1, illetve Di Fulvio, Echenique 3-3, Velotto 2, Presciutti 1

Magyarország:

-------------

Vogel Soma - Zalánki Gergő, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Varga Dénes, Manhercz Krisztián, Molnár Erik - cserék: Vámos Márton, Nagy Ádám, Vigvári Vince, Fekete Gergő, Hárai Balázs

Az elmúlt hónapokban többször találkozott egymással a két válogatott, januárban a horvátországi Európa-bajnokság csoportkörében a megfiatalított magyar csapat legyőzte az olaszokat, de az elődöntőben a rivális diadalmaskodott, míg februárban a dohai világbajnokság csoportszakaszában ötméteresekkel nyert Varga Zsolt szinte már olimpiai együttese.



A csapatok a nyári felkészülés során is vendégül látták egymást, az olaszok a margitszigeti Domino Trans Kupán 13-11-re, majd Szicíliában hazai környezetben ötméteresek után nyertek.



Kivédekezett olasz fórral indult a találkozó, majd több mint két perc játék után Manhercz adta meg az alaphangot egy távoli akciógóllal. Egy újabb jó védekezés után a lefordulásból Varga Dénes a center helyén tűnt fel a víz alól, és ha már ott volt, ötméterest harcolt ki, amit Manhercz értékesített. A túloldalon az olaszok is büntetőhöz jutottak, de Andrea Fondelli kapufára lőtt. A magyarok fórban támadhattak a háromgólos különbségért, de Varga lövése fölé ment, a rivális pedig emberelőnyből kis szerencsével szépített. Az újabb magyar fór végén Manherczre jött ki a figura, a harmadik olimpiáján szereplő klasszis pedig óriási erővel lőtt a léc alá, megszerezve harmadik gólját az első negyedben. A játékvezetők sorozatban három kontrát is befújtak, az oda-vissza úszásból pedig az olaszok jöttek ki jobban, Alessandro Velotto másodszor volt eredményes. A szünet előtt létszámfölényben támadhatott a magyar csapat, ezúttal viszont Zalánki volt az, aki nem talált kaput (3-2).



A második negyedben több mint öt és fél percig nem láthatott gólt a közönség, ebben a periódusban a játékvezetők sípja szinte néma maradt, csak a magyaroknak volt egy kihasználatlan fórjuk. A holtpontról végül az olaszok tudtak (volna) ellépni, Vogel hátrányban az első próbálkozást még védte, Francesco Condemi elemi erejű kapufás bombájával szemben viszont már ő is tehetetlennek bizonyult. Condemi a lövés közben arcon találta Jansikot, akinek felszakadt a szemöldöke, így ápolni kellett.

A sérült Jansik Szilárd a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Olaszország - Magyarország mérkőzésen a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 7-én. MTI/Kovács Tamás

A játékvezetők az esetet videózás után brutalitásnak ítélték, ami azt jelentette, hogy a gólt elvették, Condemit végleg kiállították, a magyarok pedig négy percre emberelőnybe kerültek és ötöst lőhettek, amit Manhercz értékesített. A bírók "pechjére" a visszajátszásokból tisztán látszódott, hogy Condemi csak a lövőmozdulat végén véletlenül találta el Jansikot, az aréna olasz fele és Alessandro Campagna szövetségi kapitány vezetésével természetesen az egész kispad óriási haragra gerjedt (4-2).



A fordulást követő ráúszást elhozták a még másfél percig emberhátrányban lévő olaszok, Francesco Di Fulvio lövése pedig Vogel keze alatt becsúszott. Vámos óriási kapufája után megúsztak az olaszok és Gonzalo Echenique egyenlített. A magyarok támadásban "lefagytak", a tizedik fórnál Marco Del Lungo hárította Zalánki lövését, a túloldalon viszont Echenique akcióból is betalált, amivel az ellenfél átvette a vezetést, erre reagálva Varga Zsolt időt kért. Az önkívületben játszó rivális Di Fulvio újabb zseniális megmozdulását követően kettővel ellépett, a hosszú magyar gólcsendet végül Zalánkinak sikerült megtörnie fórból. Di Fulvio elkapta a ritmust, a harmadik találatát jegyezte már a Pro Recco világklasszisa, amire csapattársa, Zalánki válaszolt kapásból (6-7).



A negyedik negyed első olasz támadását Echenique fejezte be fórból, a túloldalon Fekete Gergő villant ugyancsak létszámfölényben, a kimaradt olasz lehetőség után pedig Zalánki lepte meg az olasz védőt és kapust, mindkettőjük feje fölött a hálóba lőve egyenlített (8-8). Vogel kimozdulása ötméterest ért a játékvezetők szerint, Fondelli lövését azonban újra védte a magyar büntetőspecialista. Hárai fórt harcolt ki, a befejező pedig az utolsó után pillanatban Manhercz volt, aki ráadásul a következő támadásnál labdát szerzett. Kereken száz másodperc volt hátra, amikor az olaszok emberelőnybe kerültek, Campagna időt kért, a figurát pedig Nicholas Presciutti góllal fejezte be (9-9).



A magyarok is megkapták a bíróktól a lehetőséget, Varga Zsolt is megbeszélést rendelt el, amelyet követően Manhercz lövését védte az olasz kapus. A meccsből 42 másodperc maradt, Campagna újra eligazítást tartott, de a lövés kijött a blokkról, amiből Jansik megúszott és egyedül állt a kapussal szemben, Del Lungo azonban elképesztő bravúrral ötméterespárbajra mentette csapatának a találkozót.



A dráma folytatódott, Varga elsőnek hibázott, de Vogel azonnal "egyenlített". Vámos magabiztosan lőtte ki a bal alsót, Vogel pedig másodszor is védett. Az olaszok kapust cseréltek, Zalánkit azonban ez nem zavarta meg. Presciutti nem hibázott, Fekete lövését viszont hárította Nicosia. Vogel hárította ferencvárosi csapattársa, Di Somma ötösét, a kegyelemdöfést pedig Manchercz adta meg.



MTI