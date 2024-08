Rossi agresszívabb játékot vár

Rossi próbálja magyarázni a bizonyítványát: a Svájc elleni első félidőt fájlalja. Holott a második félidőben is gyengék voltunk. Valószínűleg rosszul melegített be a csapat, s ez „leültette" az egész mérkőzést, ennek felismeréséig azonban még nem jutott el.

2024. augusztus 22. 09:46

A maestro – goal.com

Marco Rossi szövetségi kapitány azt ígérte, hogy a következő kerethirdetésnél lesznek új arcok a magyar labdarúgó-válogatottban, egyben jelezte, hogy a csapattól a jövőben agresszívabb játékot vár.

Az 59 éves szakvezető az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményt összegezve az M4 Sportnak úgy fogalmazott: tanulni kell a tapasztalatokból.



"Arra számítok, hogy agresszívabb csapatot látok a pályán, olyat, amely magasabban szerez labdát, kevesebb területet hagy nyitva az ellenfél előtt. Nagyobb letámadással szeretném a játékot megközelíteni, sokkal inkább az emberre kell összpontosítanunk, nem a sávokra. Nem szabad félnünk az egy az egy elleni párharcoktól. Ez az út, ez a futball most" - szögezte le.



Kiemelte, hogy a technikailag képzettebb játékosokat akkor lehet hibára kényszeríteni, ha nagyobb pressziót alkalmaznak velük szemben.



"Hogy ezt megvalósíthassam, maximális együttműködés kell a játékosok részéről. Ennek szerintem nem lesz akadálya, mert mikor beszéltünk, láttam a játékosok szemében, hogy reagálni szeretnének a történtekre" - folytatta a szövetségi kapitány, aki a németországi Eb első magyar meccsére utalva beszélt a tervezett változtatásokól.



"Amit nagyon sajnálok, az a Svájc elleni első félidő, amire nagyon nehezen találok magyarázatot, mert semmilyen jel nem utalt arra, hogy ilyen kezdetnek nézünk elébe. Utána kielemeztük és megtaláltuk az okait, ezt már magunk között elkezdtük megbeszélni. Úgy hiszem, szeptember másodikától lesz némi módosítás az összetartás és az edzőtábor során" - ígérte.



A magyar csapat a kontinenstornán 3-1-es vereséget szenvedett a svájciaktól, majd 2-0-ra kikapott a németektől végül 1-0-ra legyőzte a skótokat. Rossi szerint az, hogy a svájciaktól és a németektől kikapott együttese, "a dolgok normális menetébe tartozik, már csak azért is, mert ez a két csapat a pályán bizonyította, hogy akár még döntős is lehetne". Amit fájlalt, az a svájciak ellen az első félidőben nyújtott gyenge teljesítmény. A skótokkal szemben kiharcolt három pontot viszont összességében jó eredménynek nevezte, mert olyan csapat ellen jött össze, amelynek hat-hét játékosa a Premier League-ben edződik.



Kitért korábbi nyilatkozatára, amelyben úgy fogalmazott, hogy nem élvezte egyetlen pillanatát sem az Eb-nek. Ezt úgy pontosította, hogy különösen az utolsó napok lelki állapotára utalt, amikor más csapatok teljesítményén múlt a magyar továbbjutás, ami végül nem jött össze.



A jövő keddi kerethirdetést illetően úgy fogalmazott: a csapat magja ott lesz Telkiben, de lesznek újak is. Mint mondta, az Eb-n ő is hibázott, de szeptembertől más lesz a helyzet.



"Belenyúltam úgy a mezőnybe, hogy olyan játékosokat pályára küldtem, akik nem játszanak rendszeresen együtt. Nem hívhatok meg három-négy olyan futballistát, aki nem játszik. Hozhatok egy-egy kivételt időnként, sajátos helyzetben, de egyébként ha valakinek nincsenek meg a percei, nem tudja felvenni a ritmust és hibákat követ el. Ebben az értelemben el kell ismernem, én is hibáztam. Ha ezt továbbra is elkövetném, az azt jelentené, nem vagyok képes tanulni a hibámból."



Marco Rossi kiemelte, továbbra is kiemelt jelentőségű a Nemzetek Ligája.



"Fontos számunkra az NL, úgy kell megközelítenünk a sorozatot, mint egy vb-előselejtezőt, mert attól a helyezéstől, amit elérhetünk, függhet, milyen csoportba kerülünk a sorsoláson."



A kerethirdetés jövő kedden lesz. A Nemzetek Ligája A divíziójában szereplő magyar válogatott szeptember 7-én Düsseldorfban a németek vendégeként kezdi meg a sorozatot. A csoportban Hollandia és Bosznia-Hercegovina válogatottja szerepel még. A magyar csapat mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.



MTI