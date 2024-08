A La Ligában játszó középhátvéd Rossi keretében

Utoljára frissítve: 2024. augusztus 27. 14:06

2024. augusztus 27. 13:17

Marco Rossi szövetségi kapitány érkezik a szeptember elején sorra kerülő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretének kihirdetésére a telki edzőközpontban 2024. augusztus 27-én. A nemzeti csapat Németország ellen szeptember 7-én Düsseldorfban lép pályára, három nappal később Bosznia-Hercegovina legjobbjai ellen játszik a Puskás Arénában. MTI/Szigetváry Zsolt

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya öt újoncot hívott meg a Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő 26 fős keretébe.

Az olasz szakvezető hat helyen változtatott a nyári Európa-bajnokságon szerepelt csapaton, amelybe újoncként bekerült Tóth Balázs, Gergényi Bence, Vas Gábor, Yaakobishvili Antal és Nikitscher Tamás, utóbbi négy futballista először kerettag.



"Többségében olyan játékosok, akik a magyar bajnokságból érkeznek, ami azért nem mérhető össze az élbajnokságokkal. Gergényit már a Honvédból ismerem, Vas pedig régóta stabilan játszik, míg Yaakobishvili a spanyol bajnokság egyik élcsapatából érkezik. A középpályán szükségünk van fizikai erőre és magasságra, Nikitscher ennek megfelelően kiváló adottságokkal rendelkezik, nemrég duplázott is. Rá tavaly figyeltünk fel Kecskeméten, aztán keresztszalag-szakadása volt, de kiváló formában tért vissza" - mondta az MTI érdeklődésére a keretbe első alkalommal behívott futballistákról a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető a keddi sajtótájékoztatóján.



A kimaradók esetében arról beszélt, az egyetlen ok, amiért ezúttal nem kaptak meghívót, hogy nem játszanak a klubjaikban. Kiemelte, Fiola Attila és Styles Callum már talált csapatot, de reményei szerint Lang Ádám és Szalai Attila is fog.



"Senki számára nincsen bezárva a kapu. Ők abszolút főszereplői voltak a sikereknek. Emberileg és játékosként is kiváló karakterek. Kívánom, hogy találjanak olyan klubot, ahol lehetőséget kapnak, és akkor nem látom okát a kihagyásuknak" - fogalmazott az 59 éves tréner, aki a csapatkapitány Szoboszlai Dominikról szólva elárulta, a nyári Eb-vel ellentétben fizikálisan ismét rendben, amit jól mutat, hogy mindkét Premier League-meccsen kilencven percet játszott.

Megjegyezte, kicsit más pozícióban szerepel, mint az előző szezonban, de ez mindegy, mert a magyar válogatottból akkor is kihagyhatatlan, ha rossz formában van.



Rossi arról is beszélt, hogy a Nemzetek Ligája fontos sorozat, mert meghatározza, milyen kalapból sorsolják a nemzeti együttest a jövő évi vb-selejtezőkre.

Nagy előnynek nevezte, hogy az A divízióban szerepelnek a magyarok, mert így az első vagy kalapból sorsolják majd ki, míg a C-ből lehetetlen lenne jó sorsolásban reménykedni.



"Remélem, sikerül megtartani a helyünket. Németország és Hollandia erősebb, de a Bosznia-Hercegovina elleni meccsen papíron nekünk áll a zászló. Tavaly azért jutott fel az élvonalba, mert olyan minőségi játékosai vannak, mint Edin Dzeko és Ermedin Demirovic. Ilyen nívójú játékosokkal fogunk találkozni, akik a balkáni futballt vonultatják fel, azaz lelkesek, harcosak, fizikálisak. Ha bárki azt hiszi, könnyű lesz, annak elmentek otthonról" - jelentette ki Rossi a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzéssel kapcsolatban.



A szakember a nyári Európa-bajnokságra is visszatekintett. Úgy vélte, papírforma eredmény született, csak a válogatott hozzászoktatta a közönséget a rendkívülihez.



"Megvertük Skóciát, amelynek a kerete 60-70 millió euróval többet ér. Németország és Svájc nem kevéssel jobb nálunk. Irreális elvárásokat tapasztalok, amit erősített néhány játékosunk nyilatkozata. Nem véletlenül ígértem a továbbjutás elérésére a Balaton körbetekerését, ezzel akartam érzékeltetni, hogy milyen nehéz lesz ezt abszolválni. Senki sem teljesen elégedett az eredménnyel, de ez csak a Svájc elleni első félidő miatt van. Öt-hat kulcsjátékosunk fele nem ért fel a saját szintjére" - emlékezett vissza a kontinensviadalra Rossi, aki példaként Szoboszlait, Schäfer Andrást és Willi Orbánt említette, utóbbi szerinte több hibát követett el, mint egy egész idény alatt. "Ha ők a maximumot tudják hozni, akkor nem kevéssel javítják a lehetőségeinket" - jelezte.



A magyarok jövő szombaton Németország vendégeként Düsseldorfban kezdik a sorozatot, majd három nappal később Bosznia-Hercegovina együttesét fogadják a Puskás Arénában.

A magyar labdarúgó-válogatott 26 fős kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig, német), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

hátvédek:

Balogh Botond (Parma, olasz), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC, német), Gergényi Bence (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig, német), Vas Gábor (Paksi FC), Yaakobishvili Antal (Girona, spanyol)

fedezetek:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien, osztrák), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth, angol), Nagy Ádám (Spezia, olasz), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre, francia), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin, német)

csatárok:

Ádám Martin (Asztérasz Tripolisz, görög), Csoboth Kevin (FC St. Gallen, svájci), Dárdai Palkó (Hertha BSC, német), Gazdag Dániel (Philadelphia Union, amerikai), Horváth Krisztofer (Torino, olasz), Sallai Roland (Freiburg, német), Szoboszlai Dominik (Liverpool, angol), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

