Bóka János leleplezte az EU-vezérkar nemtörődömségét

2024. augusztus 30. 15:23

A miniszter – archív, MTI/Katona Tibor

Az európai menekültügyi és migrációs rendszer egyértelműen nem működik, jogi és politikai felülvizsgálatra van szükség, hogy megfeleljen a mai kihívásoknak - írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken Facebook-oldalán, ahol a Kurier című osztrák lapnak adott nyilatkozata részleteit ismertette.

Bóka János - bejegyezése szerint - az interjúban kifejtette, hogy a Magyarország által nyújtott határvédelmi erőfeszítéseknek is köszönhető, hogy az európai rendszer elkerülte a teljes összeomlást.



Magyarország helyzete nem könnyű, hiszen az eddigi folyamatos erőfeszítések miatt rótt ki büntetést az Európai Bíróság - jegyezte meg. Mint írta, nyilatkozatában azt is kifejtette, hogy ha az ország elveszítené az ellenőrzést a határai felett, és többé nem dönthetne arról, hogy ki lép be a területére és ki nem, az sokkal magasabbak költséggel és kockázattal járna, mint maga a bírság.



Az Európai Uniónak önálló, stratégiai szereplőként kell fellépnie a jelenleg zajló ukrajnai háborúban, és ennek érdekében kiemelten fontos, hogy minden érintett féllel közvetlen kommunikációs vonal álljon rendelkezésre - fejtette ki álláspontját. Hozzátette, hogy Magyarországnak Ukrajnával szomszédos és a háború gazdasági hatásai által különösen sújtott országként joga van aktívan részt venni a megoldáskeresésben.



Emlékeztett rá, hogy a magyar miniszterelnök először Kijevben, majd Moszkvában, Pekingben és az Egyesült Államokban tett kétoldalú látogatásokat, hogy tájékozódjon a fegyverszünet és a béketárgyalások lehetőségéről a háborús konfliktus mihamarabbi befejezése érdekében. Azt is kiemelte a bejegyzés szerint, hogy Magyarország jelenleg és a jövőre nézve is teljesíti nemzetközi és európai uniós tagállami kötelezettségeit a Magyarországon védelmet kereső ukrán állampolgárokkal szemben.



Bóka János értékelése szerint a magyar EU-elnökség pragmatikusan és szakszerűen végzi munkáját "a politikai zaj és a magyar elnökséget érő sorozatos támadások ellenére is".



Magyarország érdekelt az EU sikereiben - emelte ki, megjegyezve, hogy a szervezet akkor sikeres, ha intézményei rendben és a szerződéseknek megfelelően működnek.



"Készek vagyunk együttműködni minden olyan uniós intézménnyel, akik hozzánk hasonlóan a szerződések betűje és szelleme szerint dolgoznak az unió és tagállamainak érdekeiért" - ismertette a miniszter az osztrák lapban megjelent nyilatkozatát.

MTI