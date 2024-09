Kalasnyikovval akarhatták lelőni Donald Trumpot

Ukrán párti fegyveres férfi próbálhatott meg merényletet elkövetni Donald Trump ellen. Ez azután derült ki, hogy a férfit elfogták. Az 58 éves férfi korábban gyakran posztolt a közösségi médiában az ukrajnai háborúról, és volt egy weboldala, ahol pénzt akart gyűjteni Kijevnek. Donald Trump éppen a golfpályáján pihent, amikor a biztonsági emberek észrevettek egy egyént Kalasnyikovval a kezében – hangzott el az M1 Híradóban.

A rendőrség és az amerikai titkosszolgálatok járműveiből álló hosszú konvoj jelent meg vasárnap délután a floridai Palm Beachen. Azután riasztották az egységet, hogy feltehetően valaki merényletet próbált elkövetni Donald Trump ellen. A volt amerikai elnök a hétvégi pihenését töltötte a golfpályáján, amikor az egyik testőre meglátott egy bokorból kilógó puskacsövet.

„A titkosszolgálatok emberei mindig egy lyukkal Donald Trump előtt járva biztosítják a helyszínt. Az ügynöknek ezért még időben sikerült kiszúrnia a fenyegetést, és azonnal tüzet nyitott. A menekülő támadó egy távcsővel felszerelt AK–47-es gépkarabélyt és két táskát hagyott hátra, amelyekben golyóálló mellényt és egy kamerát találtunk” – mondta a Palm Beach megyei seriff. A feltételezett támadó ellen hajtóvadászatot indítottak. Az autóval menekülő férfit nem sokkal később a szomszédos megye határán sikerült elfogni.

Az FBI, a titkosszolgálatok és a Palm Beach megyei seriff irodája leírást adott ki a keresett járműről, és a rendszámát is megadták. „A különleges egységeink ezek alapján hamar beazonosították az autót, követni kezdték, majd sikerült megállítaniuk. A gyanúsítottat elfogták, az ügyet a szövetségiek veszik át” – nyilatkozta egy másik serif. A hatóságok nyilvánosságra hozták a mostani támadó személyazonosságát. Az 58 éves Ryan Wesley Routh gyakran posztolt a közösségi médiában az ukrajnai háborúról és volt egy weboldala, ahol pénzt akart gyűjteni és önkénteseket akart toborozni az ukránok támogatásához. A férfi egy két évvel ezelőtti videóban maga is beszélt erről. „Először magam akartam Ukrajnába menni és harcolni, ahogy azt mindenki másnak is kellene. De az igazság az, hogy 56 éves vagyok és nincs katonai tapasztalatom, ezért azt mondták, nem vagyok ideális önkéntes. Ezután álltam elő azzal az ötlettel, hogy Kijevben kell önkénteseket toborozni a világból. Ha az országok nem küldenek seregeket Ukrajnába, akkor a civileknek kell fegyvert ragadni” – fogalmazott Donald Trump mostani feltételezett támadója.

Szakértők ezért már most ukrán pártinak nevezik, és azt mondják: azért támadhatott rá Donald Trumpra, mert a republikánus elnökjelölt többször is beszélt arról, hogy ha őt választják amerikai elnöknek, akkor leállítja a háborút.

Donald Trump a közösségi oldalán reagált. Azt írta: a titkosszolgálatok munkájának köszönhető, hogy nem esett baja. Demokrata kihívója, Kamala Harris hivatalos közleményben ítélte el a republikánus elnökjelölt elleni újabb merényletet. Az esetre a magyar miniszterelnök is reagált. Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Nyilvánvaló, hogy a választási győzelméig Donald Trump élete veszélyben van. Imádkozunk önért, Elnök úr!”

Donald Trumpot idén másodjára próbálhatták meg megölni. A korábbi elnök ellen legutóbb egy júliusi kampányrendezvényén követtek el merényletet, de a támadónak akkor csak Donald Trump fülét sikerült eltalálja. Az esetet azóta a titkosszolgálatok súlyos hibájának minősítették, a szervezet vezetőjét pedig lemondatták.

