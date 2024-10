Rekord számú vendég érkezik a 13. Szemrevaló Filmfesztiválra

Október 10-20. között 11 német nyelvű alkotás és 7 közönségtalálkozó a Művész moziban

Október 10-én kezdődik és 20-áig tart a budapesti Művész moziban a SZEMREVALÓ/ SEHENSWERT FILMFESZTIVÁL. A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös rendezvényén 11 filmet mutatnak be, amelyhez 7 közönségtalálkozó kapcsolódik. A nyitófilm Hans Steinbichler Egy egész élet című alkotása lesz, melyet Stefan Gorski főszereplő is elkísér. A magyar közönség beszélgethet majd a Jakob lova magyar származású rendezőjével, Katalin Gödrössel és a Mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt? rendezőjével, Sonja Heiss-szel. Hazánkba látogat továbbá a Rickerl női főszereplője, Agnes Hausmann és A változás valutája szereplője, a Babilon Berlinből és a Good bye, Leninből is ismert neves színész, Peter Kurth. A Helló Svájc! kapcsán Svájc magyarországi nagykövetével, Jean-Francois Paroz-val lesz beszélgetés, Pabst 1929-ben készült remekművét, a Pandora szelencéjét pedig Teller Katalin irodalomtörténész elemzi. Elindult a jegyelővétel.

2024. október 7. 15:17