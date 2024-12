„Akasztják a politikai hóhért"

A hatóságok előtt ismert pénzmosási eljárást elsősorban drogdílerek szokták csinálni. Reynders ezt a gyakorlatot még belga miniszterként kezdte, aztán biztosként folytatta éveken keresztül.

2024. december 11.

Fülöp belga király, Reynders, az EU igazságügyi (!) biztosa és Leyen, az Európai Bizottság elnöke – qatar-tribune

„Akasztják a politikai hóhért - értékelte a Didier Reynders volt belga uniós biztos elleni, pénzmosás gyanújával indított eljárást Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő a Facebookra szerdán feltöltött videónyilatkozatában.

A politikus szerint Reynders az egyik legnagyobb hatalmú, az igazságügyekért felelős biztosa volt az Európai Bizottságnak, és így éveken át oktatta a magyar kormányt demokráciából, értékekből és a korrupció elleni küzdelemből. Ennek alátámasztására Dömötör Csaba bejátszotta Reynders több nyilatkozatát.

Reynders az egyik fő felelőse annak, hogy visszatartják a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Miközben ugyanez az ember a gyanú szerint éveken át mosott tisztára nagy összegeket belga szerencsejátékokon keresztül - mondta.

Reynders az ismeretlen eredetű pénzeket megjátszotta a lottón, vagy sorsjegyeken, és az így született nyereményt saját számlájára utalta. A hatóságok előtt ismert pénzmosási eljárást elsősorban drogdílerek szokták csinálni. Reynders ezt a gyakorlatot még belga miniszterként kezdte, aztán biztosként folytatta éveken keresztül. Közben a nemzeti lottójátékok kikerültek a pénzmosás elleni uniós szabályok hatálya alól, azért - mert mint mondták - ezek alacsony kockázatúak - tette hozzá.

Reynderst a belga és uniós jogszabályok "szépen védik". Például úgy is védi őt az unió mentelmi joga, hogy december 1. óta semmilyen hivatalos tisztséget nem tölt be. Ráadásul volt belga miniszterként a belga parlament jóváhagyása is kell, hogy bíróság elé álljon. "Így megy ez a kiforrott demokráciákban"

- jegyezte meg.

Reynderst Teflon Didiernek is nevezik hazájában, mert eddig mindent megúszott. Vádolták már korábban is súlyos korrupcióval. Vádolták például azzal, hogy fegyverkereskedőktől, vagy afrikai elnökjelöltektől érkezett kenőpénzeket mosott tisztára, akkor épp műkincseladásokkal.

Aztán a hatóságok ejtették a vádakat pár nappal azelőtt, hogy 2019-ben meghallgatta őt az Európai Parlament biztosjelöltként. Furcsa véletlen az is, hogy a hatóságok azt követően pörgették fel a mostani eljárást, hogy Reynders kikerült az Európai Bizottságból. Aligha hihető, hogy a hatóságok nem lettek volna minden információ birtokában már korábban is. A különbség az, hogy az Európai Bizottság már azt hihette, hogy így nem visel felelősséget a testület, így már nem lehet bizalmatlansági indítványt indítani - mondta.

Érdekes körülmény az is, hogy miközben az Európai Bizottságnak egyre szélesebb ellenőrzési jogkörei vannak, azt nem igazán vizsgálja senki, hogy ha a biztosok mennek tilosba. "OLAF, Európai Ügyészség halihó, hol vagytok ilyenkor? És ha az lenne a válasz, hogy nincsen jogkörük, akkor miért nincs?"

- tette fel a kérdést.

Az európai parlamenti meghallgatásra sem lehet hivatkozni, mert az egy előre megtervezett politikai cirkusz, és egyáltalán nem alkalmas arra, hogy a korrupció lehetőségét vizsgálja. Ha a biztosoknak a magyarhoz hasonló vagyonnyilatkozatot kellene kitölteniük, akkor már régen feltűnt volna, hogy Reynders "megütötte a jackpotot".

Azt még vizsgálják a hatóságok, hogy honnan érkeztek azok a nagy összegek, amelyeket a biztos átmosott. Reynders korábban egy nagyhatalmú lobbiszervezet, a European Council on ForeignRrelations tagja is volt.

Olyan kiváló szakemberek dolgoztak ott, mint Bajnai Gordon, vagy Korányi Dávid és "ki nem találnátok, hogy ki alapította és ki pénzelte a szervezetet?" - tette fel a kérdést, miközben Soros Györgyöt lehetett látni a videóban.

