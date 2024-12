Juhász Hajnalka: Marokkó kiemelt stratégiai partnerünk az illegális migráció elleni küzdelemben

Marokkó fontos szerepet tölt be az illegális migráció elleni küzdelemben, ez azt jelenti, hogy az EU-Marokkó stratégiai partnerség közös érdekünk. Juhász Hajnalka országgyűlési képviselőt, a KDNP alelnökét kérdeztük a marokkói útjáról.

2024. december 23. 13:01

- Miért fontos stratégiai partner Magyarország számára Marokkó?

- Marokkót a legbiztonságosabb afrikai országnak, és a Nyugat kapujának is nevezik, ezáltal kiemelten fontos szerepet tölt be az illegális migráció elleni küzdelemben. Éppen ezért hazánk, több uniós tagállammal együtt, az úgynevezett „Twinning” projektek keretében nemcsak segíti az ország fejlődését, hanem támogatja is azt az olyan stratégiai területeken, amelyeken hasonlóan gondolkodik, mint az Európai Unió.

A mostani utamnak az volt az apropója, hogy egy kétéves, visszanézve nagyon sikeres parlamenti együttműködési programot zártunk le az elmúlt héten. Az e fajta programok célja, hogy az európai uniós tagállamok meghatározott területeken átadják a tapasztalataikat egy harmadik országnak. Ehhez két-három olyan tagállam támogatása szükséges, amelyek fontosnak tartják az adott témát. Marokkó fontos szerepet tölt be az illegális migráció elleni küzdelemben, ez azt jelenti, hogy nekünk kiemelt afrikai partnerünk, az EU-Marokkó stratégiai partnerség pedig közös érdekünk. Azt tapasztaltam, hogy nagyon hálásak a magyar kormánynak, tisztelettel beszéltek a hazánkról és szeretnék folytatni a két ország közötti együttműködést. A marokkói képviselőház elnöke személyesen is megköszönte Magyarország támogatását.

A két ország közötti kapcsolat elmélyülését segíti, hogy külügyminiszter úrnak köszönhetően most már közvetlen repülőgép járattal is elérjük Marrákest Budapestről, alig 4 óra alatt. Ott pedig egy nagyon tiszta, igazán szép és nagyon fejlődő, perspektívákkal teli ország fogad minket.

- Képviselőként a női érdekképviselet egyik élharcosa, kiemelten fontosnak tartja a nők közéleti szerepvállalását, egyre nagyobb számban való megjelenésüket a politika terén. Miket tapasztalt ezen a téren Marokkóban? - Az ott tartózkodásom alatt szerveztek egy külön szekciót ezzel kapcsolatban. Egy mérsékelt iszlám országról beszélünk, amely nyitott arra, hogy a nők is ugyanolyan közéleti szerepet töltsenek be, mint a férfiak. Szerintem ebben is példaértékű Marokkó. Voltak portugál női képviselők, franciák, és többen érkeztek Belgiumból, Ciprusról a tapasztalatcserére. A beszélgetésen megosztottuk egymással azt, hogy miben látjuk a női közéleti szerep fontosságát. Elmondtam, hogy a rendszerváltáshoz képest megkétszereződött hazánkban a női képviselők száma és megjegyeztem, hogy mi nem vagyunk kvótapártiak, nem a kvótában hiszünk, hanem abban, hogy a személyes példamutatásunk által egy határozott, felkészült, komoly, keresztény, konzervatív női képet alakítsunk ki, és ezt látva a nőkben maguktól keletkezzen igény arra, hogy ők közéleti szerepet töltsenek be, ne pedig azért, mert van egy kötelező létszám, amit biztosítanunk kell. Szerintem sokkal fontosabb az elkötelezettség, mint a létszámarány meghatározása. - Az EU és Marokkó fenntartható halászati partnerségi megállapodást is kötött már. Mennyire prioritás a legnyugatibb arab államban a teremtett világ védelme? - Marokkóban nagyon tudatos a tradíciók és a hagyományok megtartása. Ez kiemelten jelen van a kereskedelemben, ahol fontos a hagyományosan a marokkói gazdaságban előforduló áruk megtartása, ráadásul mindenféle kémiai folyamatok és kemikália mentesen kívánják a több ezer éves tradíciókat megtartani a gyártási folyamatok során. Ez ma már ritka ajándék. Ami nőként még megragadta a figyelmemet az az, hogy náluk az úgynevezett poliészter anyagok még nagyon kis mértékben vannak jelen, ezáltal igen magas minőségű ruhaanyagokat és bőrtermékeket állítanak elő. Kiemelném még, hogy az ivóvíz- és csatornahálózatuk a római kori hálózatra épült, és ha valaki még nem járt Rabatban, érdemes róla videókat nézni, annyira tiszta település. Rendkívüli kertkultúrával is bírnak, nagyon figyelnek az őket körülvevő növényzetre, a fák egészségi állapotára. Ugye azért egy olyan országról beszélünk, ahol nyáron forróság van, ennek ellenére ritkán lehetett látni azt, hogy kiszáradt, elhanyagolt területek vannak.

Gerzsenyi Krisztián