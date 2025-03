Puli a Holdon

A magyar idő szerint 2025. február 27-én hajnali 01:16:30-kor történt sikeres indítást követően a Hold felé vezető úton többször is tesztméréseket hajtottunk végre a Vízszimatolóval, ezek kiértékelése már megkezdődött.

2025. március 10. 22:30

A Puli Space Vízszimatolója (Puli Lunar Water Snooper, PLWS) első magyar műszerként eljutott a Hold felszínére és 38 percen át szolgáltatott adatokat. Az Intuitive Machines második holdi küldetésén (“IM-2”) az Athena holdszonda leszálláskor oldalára dőlt, ezért csak mintegy 12 órán keresztül működött, így a Puli nem tudott további méréseket végezni, de így is történelmet írt. A Szimatoló memóriájában a Puli Kis Lépés Klub támogatóinak névsora is felkerült a Holdra.

A Hold az utóbbi időben kiemelt figyelmet kapott. Miután India (Chandrayaan 3, 2023) és Japán (SLIM, 2024) is sikeresen végrehajtott holdi küldetéseket, már öt ország landolt a Holdon, míg a houstoni székhelyű Intuitive Machines magánvállalat 2024 februárjában juttatott épségben űreszközt a Hold felszínére, megelőzve az izraeli Beresheet (2019) és a japán Hakuto-R (ispace, 2023) privát küldetéseket. Az Egyesült Államok és Kína is dolgozik az állandó emberes jelenlét biztosításán a Holdon, amit jelentős magánszektorbeli befektetések is támogatnak, így a Hold egyre inkább érdekes célponttá válik a gazdaságilag fenntartható űrtevékenység számára is.

Az egyik kezdeti feladat a születő ciszlunáris gazdaságban az erőforrások helyben történő lehetséges felhasználásának igazolása. Az egyik legígéretesebb potenciális erőforrás a vízjég, mivel a fenntartható holdi vízkinyerés – más erőforrások, például oxigén kinyerésével együtt – katalizálhatja az állandó holdi bázisok létrehozását, valamint elősegítheti egy megfizethető ciszlunáris és mélyűri szállítórendszer kiépítését, amely fenntarthatóbbá, hatékonyabbá és elérhetőbbé tenné az űrutazásokat. Azonban az első lépés a lehetséges lelőhelyek feltárása: szükség van „… annak jó, kvantitatív megértésére, hogy hol találhatóak az erőforrások, mennyi van belőlük, milyen más összetevők találhatók ott, mennyire nyerhetők ki, és mennyit érnek a termékek”Korábbi, Hold körüli pályáról végzett mérések több közvetlen tudományos bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy hidrogén (H 2 O és OH molekulák formájában) található a Holdfelszínén, de az eloszlása jelentősen változik. Ezen adatok térbeli felbontása azonban nem elegendő a potenciális bányászati helyek meghatározásához, így szükség van a vízjég helyi koncentrációinak feltérképezésére a felszínen.

A neutronspektroszkópia (amelyet az említett mérésekben is használtak) kulcsfontosságú módszer a hidrogén (és így közvetve a vízjég) koncentrációjának

meghatározásához a holdi talaj, az ún. regolit felső egy méteres rétegében. A magyar Puli Space Technologies és az Intuitive Machines együttműködése az első kísérlet lett volna a vízjég-koncentráció feltérképezésére a Hold felszínén. A Puli Space NASA-díjas miniatűr neutron-spektrométerét, a Puli Lunar Water Snooper-t (PLWS) - amely mindössze 10x10x3,4 cm méretű és alig 400 gramm tömegű - az Intuitive Machines Micro Nova Hopper nevű egyedülálló autonóm rakétameghajtású drónján helyezték el.

Az Athena holdszonda precíz Hold körüli pályára állását követően március hatodikán magyar idő szerint 18:32-kor szállt le a Hold déli pólusának közelében, a Mons Mouton hegy körzetében, de eldőlt és csak mintegy 12 órán át tudott működni. A Puli Vízszimatolója a Holdat érést követően mintegy négy és háromnegyed óra múlva kapott lehetőséget bizonyítani, amit sikeresen ki is használt.

„Az egyik szemünk sír, a másik nevet.” – mondta Dr. Tibor Pacher, a Puli Space Technologies alapítója. „Az Intuitive Machines második holdi küldetése (“IM-2”) ugyan nem a terveknek megfelelően sikerült - az Athena holdszonda sajnos eldőlt leszálláskor, ezért csak nagyon korlátozottan, rövid ideig tudott működni -, de mi büszkénk vagyunk arra, hogy ez idő alatt a Vízszimatolónk közel 40 percig működött extrém hidegben, - 55°C közelében, és folyamatosan küldte az adatokat. Bár nem tudtunk minden tervezett mérést elvégezni, kis eszközünk így is történelmet írt, és már készítjük elő következő holdküldetésünket!”

A Puli Space Technologies Kft. egy budapesti székhelyű űrtechnológiai cég, mely 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy a gyorsan növekvő magán Hold-ipar részévé váljon. A Puli Space Technologies egy olcsó, könnyű, egyedülálló mobilitási képességekkel rendelkező holdjáró rover, valamint mérőeszközök fejlesztésén dolgozik, melyek képesek túlélni a szélsőséges holdi környezetet, holdi erőforrásokat felfedezni, valamint

segíteni azok holdfelszíni hasznosítását.

A Puli Space Technologies csapata köszöni a PLWS technológia és küldetés fejlesztéséhez nyújtott támogatást önkénteseinek, valamint nemzeti és nemzetközi partnereinek: PCB Design Kft., Szántó Pénter (FPGArt Kft., BME MIT oktató), Nanosensors Lab (HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont), Elektromont Kft., Kiskutya Kft., Concorde MB Partners, Sigma Technology Hungary Kft, Tuxera Hungary Kft. és a CERN Radiation to Electronics (R2E) csoportja.

Weboldal: https://pulispace.com/

YouTube: https://www.youtube.com/user/pulispace

Az Intuitive Machines egy sokoldalú űrkutatási, infrastrukturális és szolgáltatási vállalat, amely azzal a céllal dolgozik, hogy alapvetően meghatározza a ciszlunáris gazdaságot.2024-ben a vállalat Nova-C osztályú holdi leszállóegysége, az Odysseus, sikeresen leszállt a Holdra, ezzel 1972 után visszajuttatta az Egyesült Államokat a Hold felszínére.

A vállalat termékei és szolgáltatásai négy űr-üzleti egységén keresztül érhetők el.

