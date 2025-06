A korrumpáló vezérkar mindig rátalál a neki megfelelő emberre

A háborúkat erőltető háttérhatalom pénzéhségbe beleőrült figurái gyakorlatilag felelősségre vonhatatlan, minden hájjal megkent egyedei az emberiségnek, akiknek nem számít az emberi élet - fogalmaz Kövesdi Károly.

2025. június 25. 13:16

thehansindia.com

Annak érdekében, hogy a NATO erősebb, igazságosabb és ellenállóbb szövetséggé váljon, a tagországok új, jelentős védelmi beruházási tervet fogadtak el, amelynek keretében a védelmi beruházások arányát várhatóan a GDP 5 százalékára emelik – közölte a NATO-főtitkár, Mark Rutte holland bukott miniszerelnök. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírót kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, az az eszelősség, amely a NATO-központban dúl, egyértelműen jelzi: erős az érdekeltség a hadiipar felpumpálásában. A bankok miért nem akarják leleplezni azokat a politikusokat, akiknek - esetleg rokonuknak - valamely bankszámlájára hatalmas pénzek ömlenek hadiipari forrásból?



- A kérdésben benne van a válasz is: vajon miért dolgoznának maguk ellen? A bankok nélkül nem működne semmilyen nagy lobbi, s ebben természetesen összefonódnak az érdekek. A legeklatánsabb példa az új német kancellár, Friedrich Merz esete, aki különböző holdingok, bankok felügyelő bizottságaiban, igazgatótanácsaiban kereste a nem éppen vékonyka kenyerét, olykor összeférhetetlenségi gyanúkkal övezve. Például felügyelőbizottsági elnöke és lobbistája volt a németországi BlackRocknak, a világ legnagyobb vagyonkezelőjének (rossz nyelvek szerint 5000 eurós napidíjjal), majd – ugyan nem simán, de – átvette előbb a CDU, majd a német kormány vezetését. Ezek a tények mindent elárulnak napjaink európai politikájáról. És a példákat természetesen a végtelenségig lehetne sorolni. A vakcina- és a fegyverbiznisz jól tejel, az európai polgárok érdekei, a kontinens jövője, jóléte és biztonsága pedig ezeknél a gazembereknél huszadrangú kérdés. Ebben a nagy játszmában a Rutte-félék csak kocsmai kikiáltók, vagy Marionett-figurák.

– Immár két teljesen fölösleges, öldöklő háború zajlik a glóbusz északi felén. Miért erősödik bennünk a gyanú, hogy ezeket pszichopaták robbantották ki, akiknek közömbös több százezer ukrán és orosz fiatalember élete, lényeg, hogy a hadiiparba zúduljon a pénz, s onnan tovább, ki tudja milyen bankszámlákra, zsebekbe?



- Ha pszichopaták lennének, még hagyján, azokat be lehet utalni egy klinikára, és kezelni őket. A háborúkat erőltető háttérhatalom pénzéhségbe beleőrült figurái azonban gyakorlatilag felelősségre vonhatatlan, minden hájjal megkent egyedei az emberiségnek, akiknek nem számít az emberi élet. A politika bábfiguráin (lásd: Merz, Leyen, Rutte, Gebrejeszusz stb.), a liberálbolsevik agymosó sajtóján keresztül előkészítik a terepet, és váltják valóra sötét terveiket. Kiskátéjukat Jean-Claude Juncker, az isiászos szeszkazán fogalmazta meg annak idején: „Elhatározunk valamit, majd bedobjuk a köztudatba, és várunk kicsit, hogy meglássuk, mi történik. Ha nincs nagy kiabálás és zavargások, mert a legtöbben fel sem fogják, mit döntöttünk, akkor folytatjuk. Lépésről lépésre, amíg már nincs többé visszaút.”

- Ezek a korrupt központok hogyan tudnak magyarországi figurákat is korrumpálni vagy zsarolni avégből, hogy Budapest is birkaként a háborúért bégessen Brüsszel nyájában?



- A receptjük több mint száz éve – sőt, régebbtől – ismert: mindig megkeresik és megtalálják a megfelelő embert. Vlagyimir Iljics Lenin sem saját ötlettől vezérelve robbantotta szét az orosz birodalmat, Adolf Hitler sem a semmiből lett „messiás” és az emberiség történelmének egyik legsúlyosabb bűnözőjét, Kádár Jánost sem volt nehéz kihalászni a minden piszkos munkára hajlandó aspiránsok közül. Tanítani való, hogyan „nevelték ki” az amerikai mélyállam „demokratái” a maguk egyszer használatos diktátorait, akiket dolguk végeztével eltakarítottak (Kadhafi, Szaddám Huszein stb.). Természetes, hogy Magyarországon is folyamatosan igyekeznek megtalálni az emberüket, s többszöri sikertelen próbálkozás után aktiválták azt, akiben a kormányzó pártok nem ismerték fel a potenciális veszélyt. (Ez talán még a szolgálatok mulasztásául is felróható.) Most már a magyar nép immunitásán és józanságán múlik, hogy mire mennek vele.

Molnár Pál



Gondola