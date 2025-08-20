Augusztus 20. - KDNP: büszkék vagyunk Európát védelmező kereszténységünkre

Szent István király egykor összefogta, és a keresztény Európa nemzetei közé emelte a magyarságot. Az elmúlt több mint ezer esztendőben ez az elszakíthatatlan kötelék segítette át hazánkat a történelem viszontagságain - közölte a KDNP-frakció szerdán az MTI-vel.
Azt írták: a 21. században is kötelességünk megóvni nemzeti egységünket a kívülről érkező, széthúzással és bomlasztással támadó nagyhatalmakkal szemben.
"Ebben segít minket a közös keresztény európai kultúránkból táplálkozó hazaszeretetünk és a béke melletti következetes kiállásunk" - fogalmaztak.
Úgy folytatták, hogy államalapításunk ünnepén fejet hajtanak nemzetünk nagyjai, önfeláldozó hősei, világhírű tudósai és művészei előtt.
"Büszkék vagyunk a magyarok szorgalmára, kitartására, a magyarság határokon átívelő, szilárd összetartozására, valamint az Európát védelmező kereszténységünkre, amely nemcsak az évszázadok során, de napjainkban is szilárd bástyája a kontinensnek. Ahogy államalapító szent királyunk, úgy mi is a Teremtő kegyelmét kérjük nemzetünkre: Isten, áldd meg a magyart!" - áll a közleményben.
Kép: szentadalbert.hu/magyarsion
