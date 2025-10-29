Találkozók Rómában

Szerző: Gondola

2025. október 29. 06:06

Római találkozóiról osztott meg fotókat közösségi oldalán kedden Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tett a Vatikánban és Rómában, amelynek során találkoztak XIV. Leó pápával és Giorgia Meloni olasz kormányfővel – tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

„Európa ereje és pénze fogytán. A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. Kinek van erre pénze? Melyik európai uniós ország polgárai hajlandóak sokmilliárd eurót küldeni az önmagát fenntartani képtelen Ukrajna számára?

Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot. Ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin” – írta a fontos politikai eseményről Orbán Viktor miniszterelnök k özösségi média oldalán. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pedig az alábbi fotókat osztotta meg:

Az olaszországi látogatás zárásaként Patrióta-csúcsot is tartottak Rómában, ahol a magyar miniszterelnök Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett.