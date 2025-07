BL-selejtező: Noah-Ferencváros: 20. perc: 0:0

Az örmény Noah futballcsapattal játssza idegenben az első Bajnokok Ligája selejtező mérkőzését a Ferencváros. A zöld-fehérektől az edző is, a csapat is és a szurkolótábor is egyértelműen győzelmet vár.

Utoljára frissítve: 2025. július 22. 18:30

2025. július 22. 17:50