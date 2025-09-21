Labdarúgó NB I - MTK-ZTE - 37. perc - 0:0

Ha a ZTE kikap, odaragad a kieső helyre. Ha az MTK szenved vereséget, rögzíti alsóházi helyét, csökkentve esélyét a dobogós helyre. Két egyforma csapat küzd, bármilyen eredmény kialakulhat.

Utoljára frissítve: 2025. szeptember 21. 20:51

2025. szeptember 21. 19:55

42. perc: Joao Viktor labdát szerez, majd bután eladja a labdát: gólhelyzet volt.

40. perc: Vétlen kezezés Csóka részéről,a bíró tévesen még sárgalapot is ad.

31. perc: Bodnár elcsíp egy MTK átadást, a tizenhatosig rohan, lő, Demjén kezébe.

26. perc: ZTE-szöglet, Demjén lehúzza.

23. perc: Az első szöglet a meccsen, az MTK rúgja. Veszélytelen.

18. perc: Hatalmas ZTE-helyzet: a kapusba, Demjénbe rúgja Joao Viktor 10 méterről a balról Papp által begurított labdát.

17. perc: 69 százalékos labdabirtoklási fölényben van az MTK.

14. perc: Gundel-Takács parádés kivetődéssel tisztáz egy helyzetet.

A nyár folyamán tulajdonosváltáson áteső ZTE FC hat fordulót követően nyeretlen a Fizz Ligában, négy döntetlen mellett kétszer szenvedett vereséget az együttes.

MTK - Demjén – Varju, Beriashvili, Kádár, Kovács P. – Kata, Horváth A. – Molnár Á., Bognár, Átrok – Jurina

Cserék: Fadgyas, Szépe, Bévárdi, Széles, Vitályos, Lehoczky, Németh H., Németh K., Polievka, Kerezsi, Szűcs P., Plsek.

ZTE - Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Csóka - Bodnár, Csonka, Szendrei, Papp - J. V., Daniel, Skribek

Kép: ztefc.hu

Gondola, MTK