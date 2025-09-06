VB-selejtező: Írország-Magyarország - 13. perc: 0:1

Feltételezhetően Willi Orbán középen, Dárdai Márton pedig bal oldalon kezd a védelemben, így a Törökországban egyre inkább formába lendülő Szalai Attila, illetve a Ferencvárosban magát stabil kezdővé kinövő Szalai Gábor neve merülhet fel a jobb oldalra, ugyanakkor gondot okozhat, hogy mindketten ballábasak.

12. perc: Kerkez tökéletes beadását Varga centikkel melléfejelte - hatalmas helyzet volt!

7. perc: 76 százalékos a labdabirtoklási fölényünk.

2. perc: Styles labdár szerzve indítja Vargát, a csatár egy érintéssel, ballal a jobb felső sarokba lő: 0:1

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Szoboszlai, Tóth Alex, Styles - Bolla, Sallai, Varga Barnabás

A sorozat egyik legfontosabb meccsével, Írország ellen idegenben kezdi a vb-selejtezőt a magyar labdarúgó-válogatott, amely 40 év juthat ki ismét a világbajnokságra.

A szombaton 20.45-kor kezdődő Írország–Magyaroszág vb-selejtezőt élőben követhetik az M4 Sporton és az m4sport.hu-n.

Marco Rossi válogatottja az európai selejtező 12 csoportja közül az F jelűbe kapott besorolást Portugália, Írország és Örményország mellé.

A csoportok győztesei automatikusan kiharcolják a vb-részvételt, a másodikok pedig a jövő március pótselejtezőn küzdhetnek tovább, kiegészülve a Nemzetek Ligájának azon négy legjobb csoportgyőztesével, amely vb-selejtezős csoportjában nem az első két hely valamelyikén végzett. A 16 csapatot négy ágra osztják, ahol két elődöntő és egy döntő után derül fény az egy-egy vb-indulóra.

Mivel a magyar válogatott két, A divízióban töltött kiírás után tavaly csoportja 4. helyén végzett és idén márciusban a törökök ellen búcsúzott az NL élmezőnyétől, egy útja maradt az első 48 csapatos világbajnokságra: a most kezdődő selejtezősorozat.

Öt pontban a negatív és pozitív fejleményekről.

A magyar csapat az írországi rajt után kedden Portugáliát fogadja, októberben az örményeket látja vendégül és Portugáliába utazik, novemberben pedig Örményországban vendégszerepel, majd november 16-án a Puskás Arénában, az írek ellen zárja a sorozatot.

A csoport toronymagas esélyesei a friss Nemzetek Ligája-győztes portugálok, tehát a papírforma alapján a magyar válogatott a pótselejtezőt érő második helyért lehet versenyben. Mégpedig elsősorban szombati vendéglátójával, Írországgal, így aztán a szombati találkozónak értelemszerűen kiemelt jelentősége van mindkét csapat számára.

Az egyik legnagyobb futballelemző adatbázis számai szerint is a második hely a realitás a vb-selejtezőkön.

Az írek elleni párharcban összességében magyar fölény mutatkozik (öt magyar siker, hat döntetlent és három ír győzelem), de a világranglistán 60. helyen álló ellenfél (és Dublin) kapcsán nincs jó emlékünk a közelmúltból. Tavaly júniusban, az Európa-bajnokságot megelőző felkészülési mérkőzések egyikén épp az ír fővárosban szakadt meg a válogatott 14 meccses veretlenségi sorozata.

A 2-1-et hozó mérkőzés hazai góljait Adam Idah és Troy Parrott szerezte (Lang Ádám volt még eredményes), előbbivel szombaton is találkozhatunk, hiszen ott van a mostani keretben is, utóbbi viszont térdsérülés miatt kimaradt, ami érzékenyen érinti az íreket, mi pedig csak örülhetünk, mert az AZ Alkmaar 22 éves támadója kiváló formának örvend, 7 meccsen 10 gólnál jár az idényben.

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a védelem miatt is aggódhat valamelyest, a szintén sérülést szenvedő Liam Scales távollétében ugyanis az előző meccsen középpályást játszó Ryan Manning maradt az egyetlen bevethető balhátvéd.

A csapat felkészülését átigazolások is megzavarták: Chiedozie Ogbene és Adam Idah is az átigazolási időszak legvégén váltott klubot, ezért az orvosi vizsgálatok miatt egy időre mindketten elhagyták az edzőtábort.

Marco Rossi a szokásosnál bővebb, 27 fős keretet hirdetett a szeptemberi vb-selejtezőkre, de egy-két helyen neki is főhet a feje a csapat összeállításánál.

Például nem világos, ki játszik majd a háromvédős rendszer jobb oldalán, ahol a keretből kimaradó Balogh Botond távollétében – az eredeti posztokat tekintetbe véve – csak Mocsi Attila bevethető.

Ennél nagyobb fejtörést okozhat a szövetségi kapitánynak a középpálya közepe, onnan ugyanis Nikitscher Tamás és Schäfer András is kidőlt.

Ki játsszon az írek ellen a megsérülő Schäfer András és Nikitscher Tamás helyett?

Nikitscherrel – aki a napokban szerződött a portugál élvonalba – sérülése miatt már a kerethirdetéskor sem számolhattunk, az Union Berlin középpályásáról viszont csak szerdán derült ki, hogy sem az írek, sem Portugália ellen nem léphet pályára.

Csongvai Áron, Dárdai Bence, Ötvös Bence, Callum Styles, Tóth Alex és Vitális Milán is készen áll a bevetésre, de Stylest leszámítva, tapasztalatuk nemigen van: öten összesen 290 percet játszottak a válogatottban.

Ki pótolja Schäferéket? Lesz újoncavatás? Már szeptemberben eldől a sorsunk?

Nem elképzelhetetlen, hogy Rossi játékrendszert vált Írországban, mint ahogyan a legutóbbi felkészülési mérkőzésen, Azerbajdzsán ellen is tette.

Júniusban a szokásos 3-4-2-1-es hadrendet 4-3-3-asra cserélte: akkor Dibusz Dénes – Nego Loic, Orbán, Dárdai M., Nagy Zsolt – Tóth A., Schäfer, Szoboszlai Dominik – Bolla Bendegúz, Varga Barnabás, Sallai Roland összeállításban kezdett a csapat, amely Varga és Szoboszlai góljával 2–1-re győzött Bakuban.

A keretből egyébként négyen most először kaptak meghívót: Ötvös Bence, Molnár Rajmund, Lukács Dániel és Tóth Barna is új a csapatban, de Vitális is először léphet pályára címeres mezben.

Az ír-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport, az m4sport.hu, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, közép-európai idő szerint szombaton 20.45-kor kezdődik a telt házas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott. A meccs játékvezetője a német Harm Osmers lesz.

A kvartett másik találkozóján a favorit Portugália az örmény csapat otthonába látogat, és bombameglepetés lenne, ha nem három ponttal távozna Jerevánból.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat.

Egy pont is aranyat érhet a végén, ha úgy van – véli a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az írek elleni vb-selejtezőről.

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:

09.06., 20:45: Írország–Magyarország

09.09., 20:45: Magyarország–Portugália

10.11., 18:00: Magyarország–Örményország

10.14., 20:45: Portugália–Magyarország

11.13., 18:00: Örményország–Magyarország

11.16., 15:00: Magyarország–Írország

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a szeptemberi vb-selejtezőkre:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Hátvédek: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Fedezetek: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Csatárok: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

