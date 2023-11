Hazafias politikust támadott meg Hollandiában egy gyűlölködő bűnöző

2023. november 21. 12:22

Hétfő este, két nappal a választások előtt támadás érte Thierry Baudet jobboldali, holland politikust, a Fórum a Demokráciáért (FvD) nevű párt vezetőjét.

politico.eu

Baudet-nek egy választási kampányrendezvényen kellett volna részt vennie, amikor a támadás történt. Pártja közlése szerint Baudet-t támadója egy sörösüveggel többször fejbe vágta egy bárban az észak-hollandiai Groningenben. Szemtanúk szerint a támadó azt kiabálta, hogy "végeztem a fasizmussal". Baudet fejsérüléseket szenvedett, és a groningeni egyetemi kórházba szállították kezelésre - közölte az FvD az X-en. Az incidensben egy biztonsági őr is megsebesült. A támadásról készült felvételek a közösségi médiában terjedtek el. A rendőrség szóvivője szerint egy embert őrizetbe vettek.



Mark Rutte holland miniszterelnök "teljességgel elfogadhatatlannak" nevezte a támadást.



"Már korábban is mondtam, és most megerősítem: el a kezekkel a politikusoktól" - írta Rutte az X-en.



Thierry Baudet-t októberben is megtámadták a belgiumi Ghentben. A jobboldali politikus a ghenti egyetemen egy diákszervezet által szervezett konferencián tartott előadást, amikor támadója egy esernyővel többször fejbe vágta. Baudet kisebb agyrázkódást szenvedett.



MTI