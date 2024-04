Magyar Kupa - Az NB I-ből kieső Kisvárda az első elődöntős

2024. április 2. 22:08

A bajnokságban utolsó előtti helyen álló Kisvárda a bosnyák Aleksandar Jovicic két góljának is köszönhetően 3-2-re legyőzte házigazdaként a 12-szeres kupagyőztes MTK-t a labdarúgó Magyar Kupa keddi negyeddöntőjében, ezzel elsőként bejutott a legjobb négy közé.

A várdai együttes fennállása során másodszor játszhat a kupasorozat elődöntőjében.

Magyar Kupa, negyeddöntő:

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 3-2 (2-0)

-------------------------------------------

Kisvárda, v: Bogár

gólszerzők: Jovicic (8., 90.), Spasic (21.), illetve Bognár (59.), Hej (87.)

sárga lap: Makowski (23.), Cipetic (95.), illetve Kovács M. (95.)

Kisvárda:

--------

Petkovic - Cipetic, Jovicic, Lippai, Körmendi - Matic, Melnyik (Nikolov, 93.) - Filipovic (Navratil, 66.), Makowski (Ötvös , 75.), Spasic (Camaj, 67.) - Ilievski (Mesanovic, 75.)

MTK:

---

Rácz - Kocsis, Kádár, Nagy Zs. (Varju, a szünetben) - Hej, Kosznovszky (Stieber, 78.), Kata, Antonov (Kovács P., 61.) - Kovács M. (Jurina, 61.), Bognár - Németh

Az első félidőben többet volt a labda a vendégcsapatnál, amely azonban ezt a mezőnyfölényt nem tudta előnyre váltani. Sőt, alig több mint 20 perc után a Kisvárda már két góllal vezetett, miután előbb egy szöglet után Jovicic volt eredményes fejjel, majd Spasic talált be Ilievski remek előkészítése nyomán. A folytatásban változatlanul az MTK tűnt kezdeményezőbbnek, a 44. percben viszont majdnem háromgólosra nőtt a vendéglátók előnye, videobírós ellenőrzés után les miatt érvénytelenítették a hazaiak találatát. Közvetlenül a szünet előtt Németh Krisztiánnak sikerült volna szépítenie, ám kézzel ért a labdához a gól előtt, így ezt sem adta meg a játékvezető.



Fordulás után viszonylag hamar, alig negyedóra után összejött az a találat az MTK-nak, amellyel meccsben maradt: Bognár István volt eredményes, miután a szünetben csereként pályára lépő Varju harcolt meg a labdáért. A Kisvárda ebben a félidőben, különösen az egygólosra csökkent előnye birtokában, a labda és az állás megtartására törekedett, többet törődött a védekezéssel, valamint a játék tördelésével, miközben a vendégek elkeseredetten igyekeztek kiegyenlíteni. A fővárosiaknak a hajrában ez sikerült is, egy szöglet után a korábban a Kisvárdában is futballozó Hej rúgott nagy gólt a jobb felső sarokba. Ezzel viszont még nem volt vége a fordulatoknak, a 90. percben ugyanis egy előre ívelt labdát Jovicic fejelt be kiválóan a vendégek kapujába, ezzel pedig eldöntötte a mérkőzést és a továbbjutás kérdését.

A további program:



szerdán játsszák:

Vasas FC (NB II)-Paksi FC 17.15

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 20.00

csütörtökön játsszák:

Nyíregyháza Spartacus FC (NB II)-Kecskeméti TE, Balmazújváros 20.45

MTi