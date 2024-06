Erdélyben fákat döntött ki a vihar

2024. június 3. 23:43

Fákat döntött ki Székelyudvarhelyen és megbénította a vasúti közlekedést a hétfő délután Segesvár közelében több erdélyi településen átvonuló vihar.

A Hargita megyei katasztrófavédelem szerint Székelyudvarhelyen háztetőket és személygépkocsikat is megrongáltak a hétfő délutáni viharban kidőlt fák, egy 69 éves férfi pedig megsérült, amikor az egyik bevásárlóközpont parkolójában kidőlt egy hirdetőtábla. A sérültet a helyszínen ellátták a mentősök, kórházba szállítását elutasította.



A hírügynökség által idézett közlemény szerint a tűzoltók 12 kidöntött fát távolítottak el a házakról, és autókról, a szél három villanypóznát is az úttestre döntött.



A közösségi médiában megjelent felvételek szerint Székelyudvarhelyen több udvart és egész utcákat öntött el a víz.



Az óránként 80-90 kilométeres sebességű széllökésekkel érkező felszakadásra hétfő délután azonnali figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Maszol.ro hírportál helyszíni tudósítása szerint azonban a katasztrófavédelem akkor küldte ki a Ro-Alert rendszerben a székelyudvarhelyiek mobiltelefonjaira a figyelmeztetést, amikor a vihar már elvonult.



A Székelyhon.ro hírportál közlése szerint 41 udvarhelyszéki település mintegy 11 ezer fogyasztója maradt áramszolgáltatás nélkül.



A vihar Maros megyében is károkat okozott. A katasztrófavédelem azt közölte: több mint 30 ház tetőzetét rongálta meg a szél, és hat pincét öntött el a víz Héjjasfalván (Vanatori), Szászkézden (Saschiz), Apoldon és Segesváron.



A Segesvár-Székelykeresztúr-Székelyudvarhely térségben végigsöprő ítéletidő a Brassó-Kolozsvár vasúti fővonalon is megbénította egy időre a közlekedést. A felhőszakadás nyomán ugyanis víz és iszap lepte el a vasúti pályát a Szederjes (Mureni) és Homoródbene (Beia) közötti szakaszon. A román államvasutak (CFR) személyszállító részlegének közlése szerint a víz visszahúzódásáig a Bukarest-Biharpüspöki (IRN 12346), Medgyes-Brassó (R 3536) és Brassó-Medgyes (R 3503) járat az erkedi (Archita) és a homoródbenei állomáson vesztegelt. A Magyarországra tartó IRN 12346 nemzetközi vonat várhatóan másfél órás késéssel érkezik a határállomásra.



A meteorológiai szolgálat jelentős mennyiségű csapadékra (30-40 liter négyzetméterenként) és viharos (óránként 50-60 kilométeres sebességű) széllökésekre figyelmeztető másodfokú (narancssárga) riasztást adott ki a nyugati országrész 17 megyéjére, beleértve a Bánságot, valamint a Partium és Erdély nagy részét. Az ország többi részén (a keleti határsáv kivételével) elsőfokú (sárga) viharriasztás van érvényben kedd hajnalig.



mti