Kibertámadás több nagy londoni kórházban

2024. június 4. 18:50

Vizsgálatokat és kezelési eljárásokat kellett elhalasztani több nagy londoni kórházban, miután az egyik legnagyobb háttérszolgáltató céget kibertámadás érte.

A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) londoni igazgatóságának keddi tájékoztatása szerint a zsarolóvírusos támadást a kórházak számára laboratóriumi szolgáltatásokat végző Synnovis vállalat informatikai rendszere ellen követték el.

synnovis



A kibertámadás jelentős hatást gyakorolt a brit főváros olyan központi kórházainak működésére, mint az egy kórházi csoporthoz tartozó Guy's és St. Thomas, a King's College egyetem klinikája és a Royal Brompton kórház. Mindemellett számos délkelet-londoni kerület - mindenekelőtt Bexley, Greenwich, Lewisham, Bromley, Southwark és Lambeth - alapellátási központjainak működése is akadozik.



A tájékoztatás szerint a sürgősségi ellátás továbbra is zavartalan, de egyes kórházi kezeléseket és műtéteket töröltek vagy más NHS-szolgáltatókhoz csoportosítottak át.



A Synnovis keddi ismertetése szerint a zsarolóvírusos támadás a cég teljes információtechnológiai hálózatát érintette, és ez fennakadásokat okoz a kórházaknak nyújtott laboratóriumi szolgáltatásokban.



A tájékoztatások nem térnek ki arra, hogy a hatóságok kit tartanak felelősnek a kibertámadásért, de az NHS beszámolója szerint az ügy vizsgálatába bekapcsolódott a brit kormány mellett működő Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) is.

mti