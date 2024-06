Elindult a Nemzeti Sportrádió

2024. június 14. 10:36

A labdarúgó Eb nyitónapjával új korszak kezdődött a magyar sportvilágban: elindult a Nemzeti Sportrádió - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája pénteken az MTI-vel.

A sport szerelmesei Budapest vételkörzetében az FM 105.9 frekvencián, országszerte és külföldről pedig mobilalkalmazáson keresztül hallgathatják a rádiót a nap 24 órájában - ismertették.



Az új közszolgálati sportadó a kiemelten támogatott sportágak mellett további versenysport, para- és szabadidősport eseményekről, utánpótlás mérkőzésekről is közvetít. Aki a Nemzeti Sportrádiót hallgatja, biztosan nem marad le a legnagyobb hazai és nemzetközi sporteseményekről - tették hozzá.



A Közép-Európában is egyedülálló közszolgálati rádiós sportcsatorna által - az M4 Sport, a Nemzeti Sport, az nso.hu mellett - mostantól bárhol és bármikor tájékozódhatnak az éteren keresztül is a magyar sportrajongók a legfontosabb sporteseményekről.



Kifejtették, hogy a rádió indulásától folyamatosan élőben tudósít a nap 24 órájában a magyar versenysport kiemelt eseményeiről: idén nyáron a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia egyetlen magyar vonatkozású mozzanata sem maradhat kommentár nélkül.



A mikrofon mögött Csisztu Zsuzsa, Risztov Éva, Vass István Zoltán, Szegő Tibor várja többek között a hallgatókat. Az élő közvetítések és sporthírek mellett délutáni magazinműsor, podcastok, interjúk, elemzések várják a közönséget - írták.



Újjáéled a "körkapcsolás" hagyománya, emellett a hallgatók megismerhetik a közmédia gazdag archívumában kincsként őrzött sportanyagok legjavát.



A Nemzeti Sportrádió csatornahangja a "legszebben beszélő" magyar rádiós, a Kazinczy-díjas Novotny Zoltán lesz - közölték.



A Nemzeti Sportrádiót a 105,9-es frekvencián Budapesten lehet hallgatni, illetve az ingyenes Nemzeti Sportrádió mobilalkalmazáson vagy online az m4sport.hu vagy a nemzetisport.hu oldalon keresztül is lehet követni - áll a közleményben.

