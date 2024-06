Leendő NATO-főtitkár: Rutte megfelel a magyar érdekeknek

2024. június 18. 22:07

Magyarország kész támogatni Mark Rutte távozó holland miniszterelnök jelölését a NATO főtitkári posztjára annak a fogadalmának a fényében, hogy teljes mértékben támogatja azt a megállapodást, amely szerint magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat - írta az X portálon Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő üzenetében felidézte, hogy a múlt heti európai parlamenti választásokat követően, ahol a magyarok többsége a béke mellett szavazott, fontos megállapodásra jutottak Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral.



"Megállapodtunk abban, hogy magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat" - fogalmazott bejegyzésében Orbán Viktor. Hozzátette: a következő lépés ezen a héten annak biztosítása volt, hogy ez a megállapodás kiállja az idő próbáját.



"A tegnapi brüsszeli találkozó után Mark Rutte miniszterelnök megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja a megállapodást, és továbbra is ezt fogja tenni, amennyiben ő lesz a NATO következő főtitkára. Fogadalmának fényében Magyarország kész támogatni Rutte miniszterelnököt a NATO-főtitkári posztra" - közölte a kormányfő.



Mark Rutte arról is biztosította a magyar kormányfőt, hogy NATO-főtitkárként az lesz a célja: minden szövetségest azonos szintű megértéssel és tisztelettel kezeljen.



Az X bejegyzésben olvasható Mark Rutte Orbán Viktornak mindezekről kedden írt levele is.



