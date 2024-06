Brüsszel elítélte Moszkvát

2024. június 26. 15:08

Az Európai Unió elítéli az orosz hatóságok "teljesen megalapozatlan" döntését, amellyel több mint nyolcvan európai médiaszolgáltató elérhetőségét tették lehetetlenné Oroszországban - jelentette ki a Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerdán.

Az orosz külügyminisztérium kedden jelentette be, hogy - válaszul az Európai Unió szankciós csomagjaiban szerepló orosz médiaszolgáltatók európai sugárzásának betiltására - korlátozásokat léptetett életbe számos, "az ukrajnai különleges hadművelet menetéről nem hiteles információkat terjesztő", EU-tagállamokbeli médium és páneurópai médiaszolgáltató műsorszolgáltató forrásaihoz való hozzáférés tekintetében.



Josep Borrell közleményében hangsúlyozta, hogy az orosz döntés tovább korlátozza a szabad és független információhoz való hozzáférést, és "kiterjeszti a már amúgy is súlyos médiacenzúrát" Oroszországban. A betiltott európai médiumok a nemzetközileg elfogadott újságírói elvek és normák szerint működnek. Tényszerű információkat szolgáltatnak az orosz közönségnek is, egyebek között Oroszország Ukrajna elleni jogellenes agressziós háborújáról - írta.



Ezzel szemben az orosz dezinformációs és propagandaorgánumok, amelyekkel szemben az EU korlátozó intézkedéseket vezetett be, nem képviselik a szabad és független médiát. Műsorszóró tevékenységüket az EU-ban felfüggesztették, mert ezek az orgánumok az orosz hatóságok ellenőrzése alatt állnak, és "fontos szerepet játszanak az Ukrajna elleni agressziós háború támogatásában" - emelte ki a főképviselő.



Aláhúzta: a véleménynyilvánítás és a média szabadságának tiszteletben tartása az EU egyik alapértéke. Az unió továbbra is támogatni fogja a tényszerű információk elérhetőségét az oroszországi közönség számára is - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.



mti