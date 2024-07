London fokozza az ukrajnai öldöklést: földgyalut is ajándékoz

2024. július 7. 21:19

Új katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára vasárnap John Healey brit védelmi miniszter.

Healey a csütörtöki nagy-britanniai parlamenti választások után megalakult munkáspárti brit kormány hivatalba lépését követően azonnal Ukrajnába utazott, ahol a tárca vasárnapi tájékoztatása szerint találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Rusztem Umerov védelmi miniszterrel.



A brit védelmi tárca vezetője által bejelentett új csomagban negyedmillió 50-es kaliberű lőszer, 90 Brimstone típusú páncéltörő rakéta, ötven kisebb, folyami és parti műveletek támogatására alkalmas katonai vízijármű, negyven aknaszedő jármű, tíz AS-90 önjáró löveg, valamint 61 földgyalu szerepel. A földgyalukkal London az ukrajnai fegyveres erők védelmi pozícióinak kiépítéséhez kíván segítséget nyújtani.



A brit kormány emellett a korábban Ukrajnának adományozott AS-90-es lövegekhez kritikus fontosságú alkatrészeket, köztük 32 új ágyúcsövet szállít, és ennek révén ezek a tüzérségi eszközök további 60 ezer 155 milliméteres lövedék kilövésére lesznek alkalmasak.



A londoni védelmi tárca vasárnapi tájékoztatása szerint John Healey elrendelte az előző, konzervatív párti brit kormány által áprilisban megígért hadfelszerelési csomag leszállításának felgyorsítását is. A védelmi miniszter utasítása szerint ezt a csomagot a következő száz napban maradéktalanul át kell adni Ukrajnának.



Az előző brit kormány április 23-án jelentette be, hogy minden addiginál nagyobb katonai segélyt nyújt Ukrajnának.



A Downing Street szóvivőjének aznapi tájékoztatása szerint az 500 millió font (több mint 230 milliárd forint) értékű segélycsomagban egyebek mellett hatvan különböző könnyű katonai vízijármű, több mint 1600 csapásmérő és légvédelmi rakéta - köztük Storm Shadow típusú, nagy hatótávolságú irányított precíziós rakéták -, négyszáznál több szárazföldi katonai jármű és csaknem négymillió, kézifegyverekhez való lőszer szerepel.



Sir Tony Radakin tengernagy, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke a londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatásához fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: az a tény, hogy az ukrajnai háborúban elesett vagy megsérült orosz katonák száma nemrégiben elérte az 500 ezret, jelzi, hogy Oroszország szempontjából milyen rosszul alakul ez a háború.



Radakin szerint Ukrajna az elmúlt egy évben - brit segítséggel - elűzte az orosz flottát a Krím térségéből és újranyitotta a fekete-tengeri exportútvonalakat.



A szárazföldi hadműveletek sokkal keményebbek, de nem fér kétség ahhoz, hogy Ukrajna a jövőben is szuverén nemzet marad - fogalmazott a brit vezérkari főnök.

mti