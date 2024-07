Joe Biden kitart amellett, hogy indul az elnökválasztáson

2024. július 12. 06:54

Joe Biden továbbra is kitart az elnökjelöltség mellett. A politikus erről sajtótájékoztatón beszélt Washingtonban csütörtökön a NATO-csúcstalálkozó lezárását követően.

A demokrata elnök a legalkalmasabb személynek nevezte magát arra, hogy elinduljon az elnökválasztáson. Azzal érvelt, hogy egyszer már sikerült legyőznie Donald Trumpot a választáson. Hozzátette, hogy ezt újra meg fogja tenni. Arról is beszélt, hogy még nem fejezte be azt a munkát, amit elkezdett.



Hangsúlyozta, hogy még hosszú a kampány, és példaként azt mondta, hogy öt olyan elnök is volt, akik röviddel az elnökválasztás előtt alacsonyabb támogatottsággal rendelkeztek, mégis győzni tudtak.



Az elnök a NATO-csúcstalálkozót, a tagok közötti konszenzust méltatva nagy sikernek minősítette.



A politikus ismét megerősítette, hogy kitart az Ukrajna mögötti támogatásban, és erősnek ítélte a NATO-t. Hozzátette, hogy az erős NATO lényeges az amerikai biztonság szempontjából.



Joe Biden több ponton élesen bírálta hivatali elődjét, a jelenlegi republikánus elnökjelöltet. Donald Trumpról azt állította, hogy nem érez elkötelezettséget a NATO iránt, és nem tartja kötelességnek az alapszerződés kollektív védelemről szóló 5-ös cikkelyének betartását.



Joe Biden elnökjelöltségtől való visszalépését az elmúlt két hétben, a június végén tartott televíziós elnökjelölti vitán mutatott szereplése nyomán sürgette több demokrata párti politikus, és közéleti személyiség, valamint befolyásos médiumok is visszalépésre szólították fel. Kedden George Clooney, filmszínész a New York Times napilap által közölt írásában érvelt amellett, hogy Joe Biden-nek vissza kellene adnia a demokrata elnökjelöltség jogát, és átengedni a szerepet.

mti