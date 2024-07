Kábszermaffia – lebukott

2024. július 16. 10:03

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy családi bűnszövetség ellen, amelynek nyolc tagja kiskorúaknak is rendszeresen értékesített kábítószert.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a vádirat szerint egy lajosmizsei anya és lánya 2018 óta abból élt, hogy környezetében az új pszichoaktív anyagnak minősülő "kristály" fantázianevű kábítószert árulta. Később csatlakozott hozzájuk a nő börtönből szabadult fia is. A férfi 2023 tavaszán futárként vonta be az ügyleteikbe az egyik rokonát, akit annak felesége segített.



A bűnszövetség tagjai a kiterjedt kereskedelmi láncon keresztül értékesítettek a kristályt. Emellett további, hozzájuk rokoni szálakkal kötődő embereknek is árultak, akik viszonteladóként a saját lakókörnyezetükben terítették a drogot.



Az ügy nyolc vádlottja rendszeresen kiskorúaknak is adott el a kábítószerből, volt, akinek egy év alatt legalább kétszázszor.



Az ügyészség a többszörös visszaesőnek számító férfit bűnszövetségben, jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyaggal való visszaéléssel vádolja. Társainak is a pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt kell felelniük.



Bűnösségükről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.

mti