El-selejtező - Reménytelen helyzetben a Paks

2024. július 17. 10:34

A kupagyőztes Paks labdarúgócsapata reménytelen helyzetből várja a csütörtöki visszavágót a vajdahunyadi Corvinul ellen az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, mivel egy hete hazai pályán négygólos vereséget szenvedett erdélyi ellenfelétől.

Bognár György vezetőedző bajnoki ezüstérmes együttese 13 év elteltével csalódáskeltő teljesítménnyel tért vissza az európai kupaporondra még azt figyelembe véve is, hogy nem kezdődött el az idény, azaz nem lehetett jó formát várni. A Paks hiába összeszokott csapat, ennek nyomát sem lehetett látni, védekezésben kifejezetten zavartnak tűntek a zöld-fehérek. Ezt kihasználva a vajdahunyadi gárda 4-0-s sikerrel jószerivel eldöntötte a párharcot.



Bár a kudarcot kellemetlenebbé tette, hogy a Corvinul a másodosztályban szerepel, ugyanakkor ez némileg megtévesztő, mivel az előző idényben nemcsak nagy meglepetésre története legnagyobb sikerét elérve - három élvonalbeli csapatot is kiejtve - kupagyőztes lett, de másodikként feljutott volna az élvonalba is, csakhogy a klub nem magántulajdonban van, így nem léphetett fel az első osztályba, hiába vívta ki annak lehetőségét a pályán.



Az első felvonás eredményének tudatában a tolnaiak célja a szurkolók kiengesztelése és a becsületük visszaszerzése lehet a nagyszebeni visszavágón tekintve, hogy a továbbjutás kivívására nem sok esély mutatkozik. A középpályás Windecker József a meccs után elnézést kért minden magyar futballkedvelőtől, nemcsak a paksiaktól, ezt most a pályán tettekkel is szeretnék megtenni a játékosok a szervezetten futballozó ellenféllel szemben.



A találkozó, melyet az M4 Sport élőben közvetít, 20 órakor a felvidéki Peter Kralovic sípjelére kezdődik. A továbbjutóra a fiumei HNK vár a következő körben, míg a párharc vesztese a Konferencia-ligába átkerülve a ciprusi AEK Larnacával méri össze a tudását.

MTI; Gondola