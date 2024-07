Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa

2024. július 23. 07:28

Kamatdöntő ülést tart kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

A legutóbbi, júniusi ülésen a testület 25 bázisponttal 7,00 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. A döntés értelmében a kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 6,0 százalékra, míg felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 8,0 százalékra mérséklődik.

Elemzők szerint 25 bázispontos csökkentés jöhet júliusban is.



Júniustól új szakasz következik a monetáris politikában, ebben az időszakban a jegybank számára érdemben szűkebb mozgástér áll rendelkezésre az alapkamat csökkentésére - mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a kamatdöntését követő online háttérbeszélgetésen. Közölte, hogy a monetáris tanács megítélése szerint a külső környezetben erősek a kockázatok, ami szűkíti a feltörekvő piaci jegybankok mozgásterét. A tanács előretekintő iránymutatása megváltozott az előző hónapokhoz képest, a legfrissebb iránymutatás szerint folyamatosan értékelik a beérkező makrogazdasági adatokat, az inflációs kilátásokat, valamint a kockázati környezet alakulását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten döntenek az alapkamat mértékéről.

mti