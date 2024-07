Agyonvertek egy migránst Hágában, a gyilkosok szabadlábon vannak

2024. július 24. 16:45

Vasárnapra virradó éjszaka a hágai belváros egyik legnagyobb főterén agyonvertek egy fiatal szomáliai menedékkérőt; a rendőrség nyolc férfit keres, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a halálos kimenetelű támadásban - írta szerdán az NLTimes hírportál.

A menedékkérők befogadásával foglalkozó központi ügynökség (COA) megerősítette, hogy a 23 éves áldozat egy észak-hollandiai menekültközpontban élt.



A mentőszolgálat valamivel éjfél után érkezett a tett helyszínére, a férfit azonnal kórházba szállították, de még aznap délelőtt belehalt a sérüléseibe.



A rendőrség nyolc 18 és 35 év közötti világos bőrű férfit keres. A szemtanúk szerint az áldozat egy másik személy társaságában a téren sétált, amikor szóváltásba keveredett az elkövetőkkel.



"A rendőrség még mindig próbálja tisztázni a körülményeket, azt is, hogyan kezdődött a szóváltás, és ki kezdte az erőszakot" - nyilatkozta egy hatósági szóvivő az RTL műsorszolgáltatónak.



A COA szóvivője az RTL-nek elmondta, hogy a férfi három éve tartózkodott Hollandiában. Az ügynökség gyászszertartást szervez az elhunyt részére. "Ennek ideje és helyszíne még nem világos. A szervezés azért is nehéz, mert a fiú családja még mindig Szomáliában van. Jelenleg is tartjuk velük a kapcsolatot, de a kommunikáció nem könnyű" - nyilatkozta a szóvivő.



MTI