Ájtatos kereszténység ellen dühöng a szélsőbal

2024. július 30. 12:46

A Demokratikus Koalíció (DK) választ vár Magyar Pétertől, a Tisza Párt elnökétől, hogy támogatni vagy akadályozni fogja-e Karácsony Gergely főpolgármester munkáját és Budapest működését - erről Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője beszélt keddi, online sajtótájékoztatóján.

Mint mondta, a június 9-i önkormányzati választásokon a DK vezette ellenzéki szövetség "megvédte Budapestet a Fidesztől": a DK által támogatott Karácsony Gergely maradt a főpolgármester, az eddig is a DK és szövetségesei által vezetett fővárosi kerületekben pedig mindenütt ellenzéki polgármester lesz ősztől.



Budapest szabad és szociális főváros maradt, ahol még működik a demokrácia, ahol az önkormányzatok megvédik a rászorulókat, akár a kormánnyal szemben is - hangsúlyozta Gy. Németh Erzsébet, aki szerint azonban ez a siker forog most kockán a Tisza Párt színrelépésével.



Hozzátette: a Fideszből érkezett Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke politikai karrierje kezdete óta támadja Karácsony Gergelyt, nyíltan hirdeti a Fideszhez közel álló, jobboldali, keresztény, konzervatív világnézetét, amely a szabad és szociáldemokrata fővárosiaktól igencsak távol áll.



Gy. Németh Erzsébet ezért arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a csütörtöki főpolgármesteri találkozója előtt válaszoljon: támogatni fogja-e Karácsony Gergely főpolgármester munkáját, és a Tisza Párt képviselői biztosítani fogják-e Budapest működését, vagy a Fidesz érdekében akadályozzák majd?



Kirekesztő, urizáló, ájtatos, keresztény-konzervatív Fidesz-nosztalgiát akarnak Budapesten, vagy megtartanák a fővárost szabadnak és szociálisan érzékenynek? - tette fel a kérdést a DK képviselője.



MTI