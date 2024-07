Párizs 2024 - Hajnalban születik döntés a triatlon rajtjáról

2024. július 30. 23:08

A Nemzetközi Triatlon Szövetség (WT) vészforgatókönyvében az is szerepel, hogy duatlonná alakítják a triatlont, vagyis az úszás kikerül a számok közül, de egyelőre nem erre készülnek, hanem arra, hogy szerdán a versenyzők számára is biztonságos körülmények között a női és a férfi futam is elrajtolhat a párizsi olimpián. A döntés hajnali 4 óra után várható.

A Magyar Triatlon Szövetség a keddi közleményében kiemelte: a sportolók egészsége a legfontosabb, ezért nem engedte a Szajnába a triatlonosokat a WT.



"Nemzetközi Triatlon Szövetség szabályai és előírásai teljesen egyértelműek: ha meghalad egy bizonyos határértéket a víz szennyezettsége, akkor nem lehet versenyt rendezni, nem kockáztathatjuk a sportolóink egészségét." - nyilatkozott Tóth Tamás, a WT elnökségének tagja.



A szervezők továbbra is bíznak benne, hogy már szerdára tisztább lesz a Szajna, ha mégsem, akkor további néhány napos halasztás még belefér az olimpiai programba.



"Várunk, mást jelenleg nem tehetünk" - mondta Tóth Tamás, aki versenyzőként két olimpián is részt vett, legutóbb Tokióban a 11. helyen végzett a vegyes váltóval, jelenleg pedig a Nemzetközi Triatlon Szövetség elnökségi tagjaként, valamint a sportolói bizottság elnökeként van jelen Párizsban.



A Szajna vizéből a francia hatóságok veszik a mintát, de az általuk kimutatott szennyezettségi értékek alapján a WT hozza meg a döntést azzal kapcsolatban, hogy meg lehet-e rendezni a futamokat.



"Évek óta érvényben van már az a szabályozási szint, amihez most is tartanunk kell magunkat. Hatalmas a nyomás rajtunk, hogy tekintsünk el ettől és engedjük be a folyóba a sportolókat, ám ezt nem tehetjük meg. Számunkra az ő egészségük a legfontosabb! Mi is nagyon szeretnénk, hogy legyen verseny, ám ehhez még tisztulnia kell a folyónak" - nyilatkozta Tóth Tamás.



A jelenlegi tervek szerint szerdán reggel 8-kor - tehát az eredetileg is tervezett időpontban - rajtol a női egyéni verseny Kuttor-Bragmayer Zsanett részvételével, és közvetlenül utána, 10.45 órakor indítják a férfi mezőnyt Bicsák Bencével és Lehmann Csongorral.



