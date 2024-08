Többen meghaltak orosz ágyúzások következtében Donyeck megyében

2024. augusztus 7. 15:42

Az eddigi adatok szerint négy ember vesztette életét, és egy sebesült meg a kelet-ukrajnai Donyeck megyét ért szerda reggeli tüzérségi támadásokban - közölte Vadim Filaskin, a régió kormányzója a Telegramon.

A kormányzó arra kérte a veszélyeztetett települések lakóit, hogy időben evakuáljanak.



Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy szerdára virradó éjjel különleges erői partra szálltak és hadműveletet hajtottak végre a Fekete-tenger északi részén, a Herszon megye mellett fekvő, orosz megszállás alatti Tendrivszka-földnyelven. A támadás következtében az orosz hadsereg emberveszteséget szenvedett, továbbá páncélozott harcjárműveket és egy elektronikai hadviselési rendszert semmisítettek meg. A hírszerzés hozzátette, hogy az orosz állomány veszteségét még pontosítják, az ukrán csapatok nem szenvedtek veszteséget. Megjegyezték, hogy nem ez volt az első sikeres műveletük a Tendrivszka-földnyelven.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) megerősítették az Ukrajinszka Pravda hírportálnak, hogy egy drónjuk eltalált egy orosz Mi-28-as támadóhelikoptert az oroszországi kurszki régióban még kedden.



Az ukrán légierő arról számolt be, hogy az éjjel az orosz megszállók harminc Sahid típusú drónnal támadták meg Ukrajnát, a légvédelem mindegyiket megsemmisítette. Egy drón roncsai megrongálták egy gyártóvállalat tárolótartályait és műhelyeit a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében, de személyi sérülést nem okoztak - közölte Szerhij Tyurin, a régió kormányzója.



Az ukrán vezérkar szerdai összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta az 586 ezret. Közlésük szerint az ukrán erők kedden megsemmisítettek egyebek mellett nyolc orosz harckocsit, 67 tüzérségi rendszert és 54 drónt.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán aláírta azokat a törvényeket, amelyek meghosszabbítják a hadiállapotot, valamint az általános mozgósítás idejét újabb 90 nappal, azaz november 9-ig Ukrajnában.



A boncolási eredmények alapján az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy Olekszandr Iscsenko, az Azov ukrán ezred sofőrje - aki Mariupol védelme során esett orosz fogságba, és Rosztov-na-Donuban, előzetes letartóztatásban halt meg - "egy tompa tárggyal való érintkezés következtében bekövetkezett zárt mellkasi sérülés" miatt vesztette életét - hozta nyilvánosságra Szvjatoszlav Palamar, az Azov ezred parancsnokhelyettese a Facebookon. Hozzátette: "egy ukrán hadifogoly újabb brutális meggyilkolásának ténye nyert megerősítést". "Ez nem csupán egy újabb cinikus megsértése az oroszok részéről a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló genfi egyezménynek, hanem egyúttal az emberi becsületre és méltóságra, a nemzetközi jogra mért csapás is, azokra az elvekre és értékekre, amelyeket a fronton védünk" - írta bejegyzésében.



mti