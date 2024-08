Potápi Árpád János: mindig nemzetben gondolkodunk

2024. augusztus 8. 16:46

"Mi mindig nemzetben gondolkodunk. Arra törekszünk, hogy az egységes nemzettudatot tudjuk erősíteni" - hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány nyári táborában rendezett beszélgetésen csütörtökön, Keszthelyen.

Potápi Árpád János úgy fogalmazott: a kormányzati munka kiemelkedő területe a nemzetpolitika. Jelentős az érdeklődés a határon túli magyarság iránt, ezért a kormány a százmilliárd forintot is jóval meghaladó összegben támogatja a külhoni magyar oktatást, önkormányzatokat, vállalatokat, egyházakat és civil szervezeteket - tette hozzá.



Az államtitkár kiemelte: számos programot alakítottak ki a fiatalok nemzettudatának erősítésére. Az egyik ilyen, hogy több mint 230 ezer magyar gyermek és fiatal számára biztosítják minden tanévben a magyar nyelvű oktatásban való részvétel lehetőségét, a bölcsődei neveléstől egészen a felsőoktatásig - magyarázta, megjegyezve: aki magyar tannyelvű intézményt választ, az százezer forintos támogatást vehet igénybe.



A támogatást bonyolító Rákóczi Szövetséghez az idén 237 ezer kérelem érkezett - folytatta -, ami az elmúlt évek jelentkezői számához képest rekordnak számít.



Hangsúlyozta azt is: fontosnak tartják, hogy "hálózatokat építsenek", és érdeklődési kör, hivatás vagy munkakör alapján összekössék az embereket. Ennek köszönhetően jelenleg 12 ezer anyaországi és határon túli pedagógus, illetve mintegy 1400 önkormányzat áll napi kapcsolatban egymással - mondta.



Potápi Árpád János beszámolt arról is, hogy 1600 templomot újítottak fel határon túl az elmúlt néhány évben. Szavai szerint "alig-alig van olyan település", amelyik ne élt volna ezzel a kormány nyújtotta támogatási lehetőséggel.



A külhoni iskolai kirándulásokat 100 százalékban finanszírozó Határtalanul programban már mintegy 540 ezer diák vett részt - sorolta az államtitkár, aki kitért arra is, hogy a kormány körülbelül 40 ezer határon túli magyar vállalkozóval tart kapcsolatot, akik számára szintén indított támogatási programokat.



"Erősíteni kell az összefogást" - szögezte le Potápi Árpád János, hozzátéve: hiába vagyunk sokan a határon túli térségekben, "ha politikailag nem vagyunk erősek, akkor a többi területen is szétmállunk."



MTI