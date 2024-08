DVSC: Újfent 20 ezer szurkolót a Nagyerdei Stadionba!

2024. augusztus 13. 15:32

A DVSC labdarúgócsapatának hazai hétvégi és ünnepnapi mérkőzéseihez kapcsolódóan Meccsnap Fesztivál néven új kezdeményezésről számoltak be a szervezők a keddi sajtótájékoztatón.

Makray Balázs, a DVSC cégvezetője elmondta, példás kezdeményezés jött létre a Loki és a Campus Kft. között, mivel amúgy is szimbiózisban élnek együtt. Céljuk a közönség minél színvonalasabb kiszolgálása a hazai mérkőzések előtt, ehhez csatlakozott a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat is, amely fontosnak tartja a szurkolók utazási körülményeinek javítását.



Elmondta, hogy ennek szellemében a vármegye nyolc pontjáról, 17 településről utazhatnak ingyenesen lakcímkártyával és érvényes bérlettel vagy meccsre szóló jeggyel a szurkolók, három órával a meccs előtt. A hazajutás is ingyenes, a mérkőzés után 30-40 perccel indítanak járatokat, az állatkerttől induló autóbuszokkal. Az idei rajt jól sikerült, és a cégvezető reméli, hogy a szombati, Diósgyőr elleni meccs is közönségcsalogató lesz.

Pajna Zoltán vármegyei közgyűlési elnök kiemelte, az ingyenes buszjáratokkal újra ünnep lesz meccsekre járni, mint ahogy volt ez pár évtizede, amikor húszezres közönséget vonzott a Nagyerdei Stadion. Kiemelte, a kezdeményezés közösségépítő, közösségszervező szerepét, melynek köszönhetően a megye 17 települését érintik az ingyenes járatok, s melyhez csatlakoztak a polgármesterek is.

A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a mérkőzések előtt minden korosztálynak lesznek játékprogramok, sportjátékok aktív és egykori játékosokkal, valamint az állatkertbe is bemehetnek az érdeklődők.

Miklósvölgyi Péter, a Campus Kft. ügyvezetője emlékeztetett rá, korábban is voltak hasonló kezdeményezések, ám a mostanival hosszú távon terveznek. "Ha esik, ha fúj, minden hazai mérkőzés előtt megtartjuk a színvonalas programokat" - jelezte, hozzátéve, cél a közönség igényeinek színvonalas programokkal való kielégítése.

MTI