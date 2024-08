Bukarest házi őrizetbe tett egy amerikai-brit véleményvezért

2024. augusztus 22. 23:13

Ismét házi őrizetbe helyezte a bukaresti törvényszék csütörtökön a nemi erőszak és emberkereskedelem gyanújával korábban már bíróság elé állított Andrew Tate influenszert, mivel a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) újabb ügyben indított ellene bűnvádi eljárást.

Öccse, Tristan Tate esetében 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el a törvényszék, amely mindkét külföldi gyanúsított esetében elutasította a vádhatóság előzetes letartóztatásra vonatkozó indítványát. Egyik feltételezett romániai bűnsegédjüket szintén hatósági felügyelet alá helyezték, az ügy másik négy gyanúsítottja ellen nem vezettek be kényszerintézkedést.



A Bukarest Voluntari nevű elővárosában letelepedett brit-amerikai állampolgárságú Tate fivéreket a DIICOT most kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kizsákmányolással, illetve emberkereskedelemmel, pénzmosással, bűnszövetkezet létrehozásával és a tanúk megfélemlítésével gyanúsítja.



A vádhatóság szerint a 2015-ben Romániában létrehozott bűnszervezet a "loverboy" módszert alkalmazva, szerelmet színlelve 34 kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatal nőt hálózott be, és különböző, általa ellenőrzött helyszíneken pornográf tartalmak gyártására kényszerítették őket, amelyek értékesítéséből 2,8 millió amerikai dollár és 887 ezer token anyagi haszna származott.



Az ügyészségi közlemény szerint a "külföldi gyanúsítottak egyike" egy 17 éves külföldi állampolgárságú, kiszolgáltatott helyzetben lévő lányt szexuális cselekményekre kényszerítve és annak felvételeit megosztva 1,5 millió dollár jövedelemre tett szert. Ugyanaz a gyanúsított a DIICOT szerint 2020 decemberében több ízben is nemi kapcsolatot létesített egy 15 éves áldozattal.



A szexuális bűncselekményekből származó pénz "tisztára mosása" érdekében a gyanúsítottak négy luxusautót vásároltak, amelyeket bizalmasaik nevére írattak.



A Tate fivérek Ilfov megyei rezidenciáján tarott szerdai házkutatás során a hatóságok mintegy 75 ezer euró értékben foglaltak le készpénzt, ugyanakkor 16 gépkocsit és egy motorkerékpárt hatásági zár alá helyeztek.



Az újabb bűnvádi eljárás a feltételezett bűncselekmények tekintetében hasonlít ahhoz az ügyhöz, amelyben már vádat emeltek a 37 éves Andrew Tate és öccse, Tristan Tate ellen, de ebben az újabb aktában nagyobb az áldozatok száma, és a bűnlajstrom kiskorúak elleni bűncselekményekkel is kiegészült. A testvérpárt és feltételezett bűntársaikat tavaly júniusban állították bíróság elé Romániában nemi erőszak, emberkereskedelem és bűnszövetkezet létrehozása vádjával.



Az egykori kickboxos Tate fivérek bejegyzéseit több millióan követik az X-en, ahol rendszerint luxuskörnyezetben jelennek meg, drága autókat vezetnek, és nőkön gúnyolódó tartalmakat osztanak meg. Romániai büntetőperüket nemzetközi médiafigyelem kíséri.



mti