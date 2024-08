Több ezren érdeklődnek a tartalékos szolgálat iránt

2024. augusztus 31. 14:31

Több ezer ember érdeklődik a tartalékos szolgálati forma iránt, és több százas nagyságrendben kötöttek már szerződést is - közölte Drót László dandártábornok, az MH Területvédelmi Erők Parancsnokság parancsnoka szombaton Szolnokon.

Drót László a Hild János téren tartott "Szeretem, megvédem" - honvédelmi családi napok elnevezésű rendezvényen fontosnak nevezte, hogy fejlődjön a tartalékosrendszer.



A Magyar Honvédség két alapvető pillére a műveleti és a tartalék haderő. A tartalékosok az ország "immunrendszerét" erősítik azáltal, hogy olyan képességeket tanulnak meg, amelyek szükségesek védelmi helyzetben - mondta. A tartalékos kampánynak még nem tartanak a végén - hangsúlyozta, megjegyezve: szeretnék, ha hosszú évek során a tartalékos haderő létszáma elérné a húszezret.



A parancsnok szólt arról, hogy a 2017-ben indult tartalékos rendszer építésében tavaly eljutottak egy olyan szintre, hogy megalakult hét területvédelmi tartalékos ezred, az egyik Szolnokon is teljesít szolgálatot. Ugyancsak létrejött az elmúlt évben az MH Területvédelmi Erők Parancsnoksága is az ezredek tevékenységének koordinálására - fűzte hozzá.



Az idén 2024. június 17-én indult útjára egy nagyszabású tartalékos toborzó kampány, a szombati rendezvény is ennek része. Az eseményen szeretnék elérni, hogy minden érdeklődő megismerkedhessen a tartalékos szolgálati formával, azzal, hogy mit tudnak nyújtani a tartalékosoknak és mit várnak el tőlük - mondta.



Szolnok egy olyan katonaváros, ahol ismerik a katonai létet, de egy kicsit kevésbé ismertek a tartalékosok a helikopter- illetve a különleges műveleti alakulatok mellett - jegyezte meg.



A rendezvényre vittek játékokat a gyerekeknek, jelen vannak katonai sportolók is, akikkel ki lehet próbálni különböző sporttevékenységeket. Az olimpián huszonhárom tartalékos katona ért el eredményeket - jegyezte meg a dandártábornok. Kiemelte: minden hazáját szerető emberre számítanak, aki helyben szeretne szolgálni. A tartalékos szolgálati forma egyik legfontosabb sajátossága, hogy helyben van kiképzés, itt teljesítik a szolgálatot és hajtják végre a feladataikat is, ha arra szükség van.



Az eseményen kiosztott tájékoztató anyag szerint a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy erősítse az ország védelmi képességeit. Az elmúlt évben nőtt a védelemre fordított költségvetés, átfogó haderő-modernizációs programot indítottak. "Új Magyar Honvédséget építünk" - írták.



Míg a 21. századi high-tech eszközökkel felszerelt hivatásosok adják a haderő gerincét, a hagyományos, könnyű fegyverzetű tartalékosok az országot kapillárisszerűen átszőve saját környezetükért, otthonukért felelnek - olvasható. A területvédelmi tartalékosok rendszere a Magyar Honvédség szerves és nélkülözhetetlen része - áll a tájékoztatóban.



A tartalékosok a foglalkozásuk mellett vállalják azt a többletkötelezettséget, hogy egy összetartó közösség tagjaként hozzájárulnak közvetlen környezetük - és ezzel Magyarország - biztonságához is. A tájékoztató füzet szerint a jelentkezők a következő plusz juttatásokat kapják: szerződéskötési díj bruttó 150 ezer forint, rendelkezésre állási díj évi bruttó 600 ezer forint. A felsőoktatásban tanulók havonta bruttó 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók bruttó 110 ezer forint ösztöndíjra jogosultak, ha tanulmányaik alatt szolgálatot vállalnak. A juttatások között szerepel a fix és versenyképes jövedelem behívás esetén. Emellett bruttó 500 ezer forintos eseti ajánlási bónusz jár annak, aki még egy területvédelmi tartalékost visz magával.



mti