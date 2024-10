A lapátos főpolgármester áldozati pózban sajnáltatja magát

2024. október 1. 09:53

„Karácsony Gergely az önkormányzati ciklus nyitányaként Telex-interjút adott, amiben kizárólag panaszkodik, másokra mutogat, valótlanságokat állít és persze a Gyurcsány-kormányból hozott szövetségeseinek átmentéséhez ragaszkodik. Csak egy dologról nem beszélt: Budapestről.

5 pontban szeretném összefoglalni az álláspontomat:

1.

A választók Karácsony Gergelyt kisebbségbe szorították a Fővárosi Közgyűlésben, a saját listája az eddigi 18 helyett csak 7 képviselőt ad a 33-ból.

Ezzel az új helyzettel a főpolgármester képtelen szembe nézni, az új fővárosi szereplőkkel meg sem próbálta kialakítani az együttműködést, ehelyett ragaszkodik a régi baloldali szövetségeseihez, és a szoci háttérembereihez.

Ehhez viszont úgy tűnik, nincs többségi támogatása - sem a budapesti szavazók körében, sem a Közgyűlésben.

A választási eredmények júliusban véglegessé váltak. Karácsony Gergelynek három hónapja volt arra, hogy a «kompromisszumok robotosaként» akár napi szinten egyeztetéseket hívjon össze, közelítsen, tárgyaljon, élére álljon annak, hogy ebben a politikai helyzetben működőképes formációt hozzon létre. Ehhez képest, saját bevallása szerint, a legnagyobb ellenzéki frakciót adó párt vezetőjével, Magyar Péterrel összesen kétszer, velem egyszer egyeztetett – ez utóbbi nagyrészt másokra való panaszkodásból állt. Ha egy három hónapon át tartó, maratoni tárgyalássorozat után se sikerült volna megtalálni a megoldást Budapest vezetésére, talán még igaza is lenne. De meg sem próbálta.

Karácsony Gergelynek egyetlen célja volt: megint eljátszani az áldozatot, telesírni a Telexet és a fél magyar médiát.

A helyzet valójában ugyanaz, ami eddig: a főpolgármester semmit nem csinált a nyáron, a munka nincs elvégezve. Egy nappal a ciklus kezdete előtt nincs javaslata a saját helyetteseire, a közgyűlés bizottságaira, a működés kereteire.

2.

Az elmúlt hetekben nem kommentáltam a főpolgármester-helyettességről szóló hírverést, amit Gyurcsány Ferenc és Szentkirályi Alexandra közösen habosított, mert úgy gondolotam, a főpolgármester dolga eldönteni, hogy kivel és hogyan akar együtt dolgozni. Természetesen vannak feltételeim, de egyik sem hatáskörökről szól, hanem a programomról: BKK-rendészetről, külső kerületekről, köztisztaságról, állatvédelemről és a sok más, a budapestieket érintő ügyről. Arról, hogy hogyan kellene jobban vezetni a várost.

3.

A mai Telex-interjú után azonban egyértelművé kell tennem:

nem jelentkeztem főpolgármester-helyettesnek.

Sőt, Karácsony Gergelynek a kampányban elkövetett hazugságai, személyeskedő, becsmérlő mondatai, 5 év kudarcos városvezetési teljesítménye után erősen el kellett gondolkodnom azon, hogy egyáltalán beszélni van-e értelme erről a felkérésről vele. Budapest azonban fontosabb az egóknál, Budapest fontosabb a személyes érzéseinknél, Budapest fontosabb annál, hogy mennyire tudjuk egymást elviselni, Budapest érdekében megoldásokat kell keresni.

A választás óta azonban ismét kiderült:

Karácsony Gergely nem megoldásokat keres Budapest érdekében, hanem ürügyet a panaszkodásra. Ebben eddig se voltam partner és ezután sem leszek.

Amikor tavasszal elindultam a főpolgármesteri posztért, akkor röviden így foglaltam össze a legfontosabb célomat: Budapest vezetése a pártpolitikai csaták helyett végre szóljon a valódi városfejlesztésről. A rövid mondat mögött pedig ott állt egy 101 pontos részletes városfejlesztési program, amiben nagyon világosan leírtam azt is, hogy egészen konkrétan hogyan képzeljük el mindezt a csapatommal. Sok váratlan, korábban elképzelhetetlen átalakulás történt az azóta eltelt hónapokban a magyar politikában, de az én céljaim semmit sem változtak. Budapesten az üres pártpolitikai harcok helyett szakmai munkára kértem felhatalmazást a választóktól, és ennek megfelelően viszonyulok Karácsony Gergelyhez is a továbbiakban is.

4.

Karácsony Gergellyel alig háromszáz voks, 0,04% volt köztünk a különbség úgy, hogy mind a ketten több szavazatot kaptunk, mint bármelyik főpolgármester-jelölt az elmúlt húsz évben, akár Demszky, akár Tarlós, akár öt évvel ezelőtt maga Karácsony Gergely. Soha ilyen szoros nem volt a verseny, és soha nem merült fel korábban, hogy két ilyen erős legitimációval rendelkező korábbi jelölt együtt vezesse a várost. A pártpolitikai csatatér logikája mentén a helyettesi tisztségre erre azonnal nemet kellene mondanom, de én nem így működöm. Engem valóban Budapest érdekel, és azért indultam a választáson, hogy meghaladjam a fővárost béklyóba kötő pártpolitikai csatatér logikáját. Ezért nem utasítottam el a főpolgármesterrel való beszélgetést.

Karácsony Gergely azonban ugyanezt a pártpolitikai csatateret akarja újra és újra létrehozni. Az interjúban ő maga buktatta le, hogy szemfényvesztés az a javaslata is, amely szerint pályázaton, szakmai alapon fogják kiválasztani a cégek vezetőit, amikor odaígérte a felügyelőbizottsági helyek egy részét a Fidesznek – és gondolom a háttérben ugyanígy a DK-nak és az MSZP-nek is.

5.

A főpolgármester külön kérte, hogy a beszélgetésünkről ne tájékoztassuk a nyilvánosságot, ezt be is tartottam. Ezzel szemben ő egyből elrohant a Telexhez, hogy ott aztán olyasmiket állítson, amiknek személyesen az ellenkezőjét mondta – már a legnagyobb budapesti cégek felügyeletét és konkrét cégvezetők leváltását ajánlgatta nekem, amit most úgy állít be, hogy engem nem akar közpénz közelébe engedni. Ilyenkor megérti az ember, hogy a saját legszorosabb szövetségesei és párttársai is miért magnóval jártak hozzá egyeztetni - nekem ez nem szokásom, de nem is szeretnék ilyen közegben dolgozni.”

Vitézy Dávid

Karácsony Gergely azzal fenyegette meg az ellene választáson induló várospolitikust, hogy lapáttal fogják agyonverni.

