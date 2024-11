Megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe

2024. november 4. 22:09

A nemzet legnagyobb kincse tagjainak tehetsége - fogalmazott Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke hétfőn, a Magyar Tudomány Ünnepe nyitóünnepségén Pécsen.

"A Magyar Tudomány Ünnepe és a köré szerveződő rendezvénysorozat több mint két évtizede élő hagyományunk. Lángot továbbadó ünnep, hiszen Kárpát-medence-szerte a legfrissebb kutatások és tudományos felismerések lángját szeretnénk ilyenkor másokkal megosztani, vagy épp a tudomány fényénél tesszük fel korunk nagy kérdéseit, és világítunk rá azokra a problémákra, amelyekre válaszaink, megoldásaink még nincsenek" - mondta az online is közvetített megnyitón az MTA elnöke.

Freund Tamás emlékeztetett arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jövőre ünnepli fennállásának 200. évfordulóját. Mint mondta, épp ezért örvendetes, hogy az Országgyűlés a napokban készül elfogadni azt a határozatot, amely 2025–2026-ot a magyar tudomány évévé nyilvánítja.

"Szimbóluma ez annak, hogy a közelgő jubileumi két év – előbb az MTA, majd az akadémiai könyvtár alapításának 200. évfordulója – nemcsak az Akadémia, hanem az egész nemzet ünnepe. Ahogy az MTA sem csupán a miénk, kutatóké, hanem az egész nemzeté" - fogalmazott Freund Tamás.

"Az MTA200 rendezvényei teret kívánnak adni annak, hogy a magyar tudományos közösség és a magyar nemzet tagjai egymásra találjanak, ahogy ennek fóruma szeretne lenni évről évre a Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) is"

- emelte ki.

Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az MTÜ programtanácsának elnöke a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán tartott ünnepségen kiemelte: a tudományünnepi programsorozat mottója - "Tudományos tanácsadás a társadalom szolgálatában" - is jelzi, hogy "a tudomány akkor tölti be a szerepét, ha a körülöttünk lévő világ minél pontosabb megismerésén túl hozzájárul az adott kor legsürgetőbb feladatainak megoldásához is".

Elmondta, hogy az egy hónapon át tartó eseményen több száz tudománynépszerűsítő program várja az érdeklődőket a határon kívül, vidéken és a fővárosban.

Erdei Anna azt mondta, hogy a programsorozat összeállításakor idén is arra törekedtek, hogy a tudományos élet széles horizontját mutassák be.

Újdonság, hogy idén önálló rendezvényeken mutatkoznak be az MTA nagypresztízsű, úgynevezett zászlóshajó programjai, így az érdeklődők megismerhetik a Lendület Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj által támogatott kutatások, valamint az MTA nemzeti kutatási programjainak eredményeit.

Ezek között a Poszt-Covid Nemzeti Program keretében végzett interdiszciplináris kutatások feltárják a járvány okozta egészségügyi, pszichológiai, gazdasági, társadalmi és jogi problémákat.

A Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program kutatási eredményei megmutatják többek között, mit kezd a szövegekkel a kutató a legkorszerűbb digitális technológia birtokában. A Nemzeti Agykutatási Program rendezvényén pedig az idegrendszer működésének és betegségeinek eddig ismeretlen összefüggései tárulnak fel.

A Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program keretében a fenntartható városoktól a megújuló energiaforrásokon át a hazai vízgazdálkodásig számos aktuális témáról lesz majd szó - sorolta Erdei Anna.

Tájékoztatása szerint folytatódik a nagysikerű, nagyközönségnek szóló Tudományünnep+ előadássorozat is, amelyen választ kaphatnak az érdeklődők többek között arra, hogy mi várható az Egyesült Államokban az elnökválasztás után, lesznek-e valaha az ember társai a robotok, vagy hogy hol van a szabad zene helye a kortárs művészetben. De szóba kerül majd Európa jövője és a fúziós erőművek működésének részletei is. A Tudomány és Parlament programon idén a mesterséges intelligencia elterjedéséről és társadalmi hatásairól lesz szó.

Kitért arra, hogy a programokról a folyamatosan frissülő tudomanyunnep.hu-n tájékozódhatnak az érdeklődők, a központi rendezvények pedig élőben és felvételről is megtekinthetőek lesznek az mta.hu-n.

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora a megnyitón a kutatás és oktatás fontosságáról beszélt. Mint mondta, ezek nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. A tudományos kutatás szempontjából kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a fiatal kutatók biztos jövőképet láthassanak maguk előtt.

Szólt a nemzetközi tudományos együttműködés fontosságáról, és reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben sikerül megtalálni azt a kompromisszumos megoldást, amelynek révén a nemzetközi kollaboráció hídjai újraépíthetők.

Az ünnepi köszöntő után Kemenesi Gábor biológus, víruskutató, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetőjének előadása hangzott el, amelyben a virológia elmúlt száz évének eredményeit összegezte.

Az előadást követően átadták az Eötvös József-koszorúkat, valamint az MTA tudományos díjait és a Pécsi Tudományegyetem elismeréseit. A díjazottak névsora az MTA honlapján olvasható.

A Magyar Tudomány Ünnepét 2003 óta szervezik meg, arra emlékezve, hogy Széchenyi István 1825. november 3-án birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elődjének számító Tudós Társaság megalapításához.

MTi