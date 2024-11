Üzent Hadházy Ákos Magyar Péternek

2024. november 25. 16:08

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő vállalja a küzdelmet a Tisza párt jelöltjével, s szerinte az ellenzék megújítása becsülendő célkitűzés. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebook bejegyzésben válaszolt Magyar Péternek, a Tisza párt vezetőjének: „Szerezzenek munkát, próbálják ki magukat a privát szférában 2026 után” – üzeni nekem és minden más, egyéni körzetben megválasztott képviselőnek Magyar Péter egy hétfőn megjelent cikkben.

Ezzel kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem éppenséggel van egy rendes, tisztességes állatorvosi hivatásom, Budai Gyula fel is jelentett miatta a kamaránál (a kamara megbírságolt, de a bíróságon én nyertem). Egyébként a fiaim is szokták néha mondani, hogy menjek inkább haza állatorvosnak, de ezt majd eldöntjük én és a családom, és ha indulok, akkor meg a választók! Ami az ország sorsa szempontjából sokkal érdekesebb, hogy Magyar Péter azt állítja: a Tisza (Párt) „megteremti újra a plurális demokrácia lehetőségét a parlamentben, a médiában”. Csak az a furcsa, hogy a pluralizmust úgy akarja helyreállítani, hogy rögtön kizárja az elméleti lehetőségét is annak, hogy a saját pártja ma még nem is ismert jelöltjein kívül bárki labdába rúgjon. Gyakorlatilag kétpártrendszert akar bevezetni, de anélkül, hogy rajta kívül bárki beleszólhatna abba, kik legyenek a jelöltek.

Magyarországon sosem volt igazi kétpártrendszer, de a világban léteznek ilyenek, a legismertebb az Egyesült Államokban van. Ott azonban intézményesült az előválasztás, ami lehetővé teszi, hogy a két nagy gyűjtőpárt integráljon sokféle embert és eszmét. Ha a Tisza azzal az igénnyel lép fel, hogy ott mindenféle – Magyar Péter szavai szerint liberális, zöld, nemzeti radikális vagy apolitikus – szavazó „otthonra leljen” és ha valóban a plurális demokráciát akarja megteremteni, akkor ne utasítsa el élből az előválasztást!

Ha olyan jó jelöltjeik vannak, mint állítja, akkor álljanak ki bátran. Az ellenzék megújítása becsülendő célkitűzés, és is megtettem 2021-ben, legyőztem a hivatalban lévő, korrupt MSZP-s képviselőt. Ha én újra elindulok Zuglóban és a Tiszának van jobb jelöltje, jöjjön és győzzön le engem!

MH