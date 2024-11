Karácsony Gergely hülyének nézi a Podmaniczky Mozgalom vezetőjét

2024. november 29. 17:54

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely próbálja hülyének nézni.

Mint ismert, nem szavaztak a főpolgármester-helyettesekről a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a képviselők, miután az erről szóló javaslatot levették a napirendről. Karácsony Gergely főpolgármester az ülésre benyújtott előterjesztésében Kiss Ambrust, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatóját és Vitézy Dávidot, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét javasolta főpolgármester-helyettesnek. Vitézy feltételekkel vállalta volna csak a pozíciót.

Vitézy Dávid most a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely próbálja hülyének nézni. Arról is írt, hogy Budapest fejlődése érdekében megfogalmazott feltételei nyilvánosak és ismertek, ezeket pedig a főpolgármester nem tudja vagy nem akarja teljesíteni.

Ilyen keretek között pedig a főpolgármester-helyettesi felkérésről komolyan nem lehet és nincs is mit tovább beszélni.

„Sajnálattal látom, hogy Karácsony Gergely próbál hülyének nézni – ebben egy pontig türelmes és megengedő voltam Budapest működőképessége érdekében, de azért mindennek van határa. Komolyan úgy gondolom, hogy Budapest nem lehet pártpolitikai csatatér, ezért voltam nyitott a főpolgármester-helyettesi jelölésére, annak ellenére, hogy előtte semmilyen megállapodás nem született köztünk a feladatokról, közös célokról, programokról. Pedig ez azért a közös munka előfeltétele lenne minden együttműködéshez, különösen ebben a szokatlan felállásban. A mai Szabad Európa-interjúban azonban Karácsony Gergely már odáig ment, hogy szerinte »Vitézy Dávidra pénzt nem szabad bízni, városfejlesztési helyettesnek, aki ötletekkel bombázza a vezetést jó lenne, de semmilyen végrehajtási feladatot nem szabad rábízni«. No, itt azért álljunk meg. Először is: a rám bízott közpénzekkel mindig, minden feladatkörben felelősen gazdálkodtam, a BKK-nál a város közösségi közlekedését megújítottuk néhány év alatt bármiféle közpénzpazarlás nélkül – soha ezzel ellenkező vádaskodást nem tudott alátámasztani senki” – fogalmazott Vitézy, aki szerint mindez a BKK mai, Karácsony által kinevezett vezetőiről már nem mondható el: sorozatosan kapják a százmilliós bírságokat közbeszerzési visszaélések miatt, a számlát pedig a budapestiek fizetik. Arról is írt, hogy az álláspontja következetes, dísznek nem akar és nem fog odaülni a főpolgármester mellé.

„A panaszkodásban és a semmittevésben nem tudok Karácsony Gergely partnere lenni, csak a város fejlesztése érdekében láttam volna értelmét a közös munkának.

Azonban ez a friss interjú azt mutatja, hogy a főpolgármester ezt egy percig sem gondolta komolyan – ez abból is látszott, hogy a közgyűlésen a saját »pártja«, a Párbeszéd elnöke, Barabás Richárd javasolta a szavazás levételét a napirendről, és a Karácsony által vezetett lista erős embere, Gyurcsány Ferenc is bejelentette, hogy nem támogatnak – mondjuk ez talán jobb is. A Budapest fejlődése érdekében megfogalmazott feltételeim nyilvánosak és ismertek, ezeket pedig a főpolgármester nem tudja vagy nem akarja teljesíteni. Ilyen keretek között pedig a főpolgármester-helyettesi felkérésről komolyan nem lehet és nincs is mit tovább beszélni” – zárta sorait.

hirDO.HU

Lapátos politika

Karácsony Gergely azzal fenyegette meg az ellene választáson induló várospolitikust, hogy lapáttal fogják agyonverni.

Gondola

hirado.hu/gondola