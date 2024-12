„Brüsszeli paktumelit"

2024. december 6. 16:52

Mi vagyunk a "brüsszeli paktumelit" ellenzéke - mondta Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő Facebook-oldalán pénteken közzétett videójában.

A Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoportja Budapesten a magyar Országgyűlésben tartja kihelyezett frakcióülését. Az Európai Néppárt és a baloldali frakciók egy koalíciós paktumot kötöttek az egész európai parlamenti ciklusra. Azt az amerikai demokrata politikát akarják folytatni, amely nemrég megbukott az Egyesült Államokban, "így az egészet nyugodtan nevezhetnénk Soros paktumnak is" - mondta a kormánypárti politikus.

Ez egy "kemény háborús politikát jelent". Már szavaztak is arról, hogy minden tagországnak a GDP 0,25 százalékát háborúra kell költeni, ez 200 milliárdos kötelezettséget jelentene Magyarország számára. És hosszasan felsorolták, hogy milyen fegyvereket kellene küldeni.

Azt is akarják, hogy mindenki hajtsa végre a migrációs paktumot. Ez kötelező elosztást jelent és súlyos büntetést azoknak a tagországoknak, amelyek ebben nem akarnak részt venni. Azt is írásba adták, hogy változatlanul nyomásgyakorlásra fogják használni a jogállamisági eszközöket, és továbbra is vissza akarják tartani a nekünk járó uniós forrásokat. Ennek a paktumnak a DK és a Tisza Párt is része, hiszen Magyar Péter és Dobrev Klára "brüsszeli pártjai" aláírták - mondta Dömötör Csaba.

"A patriótákat minden lehetséges módon megpróbálják elhallgattatni. Megfosztják őket az alapvető jogaiktól az Európai Parlamentben", a pártvezetők ellen folyamatosan jogi eljárásokat indítanak - tette hozzá.

"Mi bele fogunk állni a politikai csatába, azok hangja szeretnénk lenni, akik hisznek a nemzeti politikában, akik hisznek a józan ész politikájában, akik nem akarnak háborút, nem akarnak migrációt, és szeretnék megőrizni Európát olyannak, amilyennek megismertük, és amilyennek szeretjük. Már most is sokan vagyunk, és még többen leszünk" - mondta Dömötör Csaba.

MTi