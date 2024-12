Sérülteket mentett ki felborult autóból a bátor magyar tiszt

2024. december 7. 12:19

Árokba csapódott és a tetejére átfordult gépjárműből mentett ki egy idős házaspárt Fazekas Flórián főhadnagy, a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség tisztje a közelmúltban.

A főhadnagy (Dobó Istvánnak az egri várvédéskor főhadnagy volt a rangja) – Kép: honvedelem.hu



A beosztásában gyakorlattervezéssel és képességellenőrzéssel foglalkozó katona azonnal félreállt autójával, amikor meglátta, hogy az M7-es autópályán Székesfehérvár és Velence között egy gépjármű az árokban a feje tetején áll. A korábban odaérkező civil autósok telefonon segítséget hívtak és a mentést is megpróbálták, de sikertelenül. Fazekas főhadnagy az egyik hátsó ajtón keresztül bekúszott az utastérbe, ahol a sérült hölgyet kikérdezte állapotáról, majd a harctéri életmentő katonai ismeretekkel is rendelkező tiszt gyors és szakszerű vizsgálat után biztonságosan kijuttatta a járműből. Ezt követően visszakúszott az autóba és nagy erőfeszítéssel kiszabadította a kocsi másik utasát, egy idős, eszméleténél lévő férfit, akinek az egyik lába a kormány mögé szorult és fájlalta a bal vállát is.

Fazekas főhadnagy később pontos információkkal látta el a helyszínre érkező mentőket, majd az újabb mentőegység, a rendőrség, a katasztrófavédelem, és a mentőhelikopter érkezéséig szakszerűen biztosította a helyszínt. A mentésben résztvevő szervezetek képviselői megköszönték a főhadnagynak a bátor helytállást és a gyors elsősegélynyújtást.

Cselekedetéért Fazekas Flórián főhadnagynak dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke „Különleges helytállásért emlékérmet” adományozott, amelyet a főhadnagy december 5-én vehetett át.

honvedelem.hu