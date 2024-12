Agymosásterror: betlehemet támadja a szélsőbal

2024. december 11. 10:01

El a kezekkel a betlehemtől! - reagált Matteo Salvini a jobboldali Liga párt vezetője hétfő este a baloldali sajtó felvetésére, miszerint az olaszországi iskolákban a karácsonyi ünnepekre felállított betlehemek kirekesztő és idegengyűlölő társadalomra utalnak.

Matteo Salvini közösségi oldalain megdöbbentőnek és szégyenletesnek nevezte az évszázados olasz hagyománynak számító betlehemmel szembeni támadást.

“El a kezekkel a betlehemtől, amely tradícióink egyik jelképe, az olasz és keresztény identitás kifejezése, amelyet mindenáron meg kell védenünk azokkal szemben, akik el akarják törölni értékeinket!"

- közölte Salvini.

A Liga vezetője arra szólította fel az olaszokat, fényképezzék le az otthonokban, iskolákban vagy tereken felállított betlehemeket, és a felvételeket tegyék fel a világhálóra.

A jobboldali politikus a Domani baloldali napilap cikkére reagált, amely december 8-án jelent meg. A cikk szerzője azt kérdezte, miért vannak még mindig betlehemek az állami iskolákban.

A cikkíró úgy vélte, hogy a gyermek Jézus születését idéző vallási szokás “kirekesztő és idegengyűlölő társadalomra utal, amely képtelen a másik meghallgatására". Hozzátette, hogy a keresztény karácsony nem képviseli az olasz iskolákba járók közös értékeit, és a “kulturális identitás nem lehet statikus".

Az újságcikk azután jelent meg, hogy a szintén jobboldali kormánypárt, az Olasz Testvérek (FdI) a római Circus Maximus mezején zajló politikai találkozóján betlehemet állított fel.

A baloldali Demokrata Párt (PD) amiként már tavaly, az idén is stilizált fenyőfával kíván demokratikus ünnepeket.

A betlehemállítást Assisi Szent Ferenc vezette be, aki 1123-ban az umbriai Greccio városában idézte fel először a bibliai epizódot.

A betlehem évszázadokon át az olasz karácsonyi ünnepek egyetlen jelképe volt, a karácsonyfa szokása az 1800-as évek közepétől terjedt el. A betlehemet és a karácsonyfát is december 8-án szokás az otthonokban, utcákon, intézményekben felállítani: betlehem áll nemcsak a Szent Péter téren és a templomokban, hanem a római Navona téren, a vasútállomásokon, a munkahelyeken és az iskolákban is.

A Coldiretti termelői szövetség adatai szerint ma már az olaszok 87 százaléka állít karácsonyfát, és 57 százalék épít otthonában betlehemet, ez az arány 76 százalék az ország déli, vallásosabb részén.

Az ünnepek közeledtével ismét feléledt a vita a karácsonyról, elsősorban az oktatási intézményekben. Róma legnagyobb és legtöbb bevándorló lakta kerületében az állami óvodák már november végén jelezték a szülőknek, hogy az idén elmarad a gyerekek karácsonyi előadása a nem keresztény gyerekekre való tisztelet jegyében.

Tavaly Padova térségének egyik általános iskolája jelentette be, hogy kihagyják a Jézus szót a karácsonyi énekekből. Erre reagálva az Olasz Testvérek törvényjavaslatot nyújtott be a betlehem kötelezővé tételéről az iskolákban, a kezdeményezés azonban megakadt a parlamentben.

Az osztálytermek falára az állami iskolákban is szabadon kitehető a feszület, amellyel kapcsolatban az Emberi Jogok Európai Bírósága 2011-es ítélete megállapította, hogy nem sérti a gondolatszabadságot.

Az olasz általános iskolákban a diákok valamivel több mint tizenegy százaléka bevándorló. Az olasz tanulók közel 85 százaléka jár iskolai hittan órára.

A Censis társadalomkutató intézet legfrissebb felmérése szerint az olaszok 57,4 százaléka fenyegetve érzi magát azoktól, akik “az olasz életvitelnek ellentmondó szabályokat és szokásokat" akarnak elültetni az országban.Példaként a férfiak és nők nyilvános helyeken való elkülönítése szokását nevezték meg, és a csak a szemet szabadon hagyó fejkendő viseletét.

A felmérés szerint az olaszok 38,3 százaléka tartja veszélyesnek az országba érkező menedékkérőket, 29,3 százalékban van ellenérzés a nem hagyományos családok iránt, 21,8 százalék ellenséget lát a nem keresztény vallásúakban, 21,5 százalék azok iránt viseltet fenntartással, akik más nemzetiséghez tartoznak, 14,5 százalék pedig a más bőrszínűek iránt.

A felmérés arra is rámutatott, hogy 57,4 százalék szerint az “igazi olasz" olasz felmenőktől ered, és 36,4 százalék szerint katolikus vallású.

MTi