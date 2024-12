Aszadot biztonságos körülmények között szállították Moszkvába

2024. december 11. 20:09

Nagyon biztonságos körülmények között szállították Oroszországba Bassár el-Aszad volt szíriai elnököt, akit a lázadó csoportok egy villám hadművelettel távolítottak el a hatalomból – közölte Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az NBC News amerikai hírcsatornának nyilatkozva egy kedden sugárzott interjúban.

A Kreml hétfőn közölte, Vlagyimir Putyin elnök döntött arról, hogy Aszadnak Oroszországban menedéket ad.

Rjabkov az NBC honlapján található szöveg szerint kijelentette: veszélytelenül oldották meg Aszad kimenekítését. „Szavatolták (Aszad) biztonságát, és ez azt mutatja, hogy Oroszország úgy cselekszik, ahogyan egy ilyen rendkívüli helyzetben az szükséges”.

Hozzátette, nem részletezi azt, hogy ez miképpen zajlott le, és hogyan rendezték meg orosz részről.

A riporternek arra a kérdésére, Oroszország átadja-e Aszadot ahhoz, hogy bíróság elé állítsák, Rjabkov azt felelte: „Oroszország nem részese a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó egyezménynek”.

Moszkva a hidegháború kezdete óta támogatta Szíriát, 1944-ben elismerte függetlenségét, amikor Damaszkusz igyekezett megszabadulni a francia gyarmati uralomtól.

Kedden Szíria új ideiglenes vezetője, Mohamed el-Basír bejelentette, hogy ügyvezető miniszterelnökként átveszi az ország irányítását az Aszadot megbuktató lázadók támogatásával.

Az intrejúban Rjabkov egyebek között szólt arról is, Oroszország „határozottan kész lenne megfontolni” egy újabb, amerikai-orosz fogolycserét, hasonlóan az idén augusztusban lefolytatotthoz, amelynek keretében a The Wall Street Journal amerikai lap újságírója, Evan Gershkovich és Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogos is visszatérhetett hazájába, az Egyesült Államokba.

MTi