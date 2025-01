Hajrágólokkal győzött a Fehérvár Grazban

2025. január 10. 21:24

Az éllovas Hydro Fehérvár AV19 az utolsó bő négy percben három gólt ütve 5-2-re győzött a Graz 99ers otthonában az osztrák jégkorongliga pénteki fordulójában.

Eredmény:

Graz 99ers (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 2-5 (0-1, 2-1, 0-3)

a magyar csapat gólszerzői: Magosi (11.), Hári (25.), Brown (56.), Berger (60.), Ambrus Cs. (60.)

A Volán ebben az idényben eddig mind a háromszor legyőzte riválisát, november 24-én 5-4-re és december 30-án 3-0-ra otthon, míg december 6-án 6-2-re idegenben.

Most viszont Erdély Csanád, Anze Kuralt, Sebők Balázs, Kiss Roland és Ambrus Gergő hiányzott, visszatért viszont Magosi Bálint, aki aztán a 11. percben a vezetést is megszerezte. Hári János a második harmad elején talált be, azonban a házigazda két gyors góllal egyenlített.

A záró felvonásban újra jobban játszott a Fehérvár, és Chris Brown az 56. percben eredményes volt, majd az utolsó percben még két vendéggól született.

mti