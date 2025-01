Lemondott tisztségeiről az MSZP-s Baja Ferenc

2025. január 15. 20:38

Minden párttisztségéről lemondott az MSZP-s Baja Ferenc, miután vádat emeltek ellene a zuglói korrupciós botrányban való érintettsége miatt. A szocialista politikus az MSZP szerdai országos elnökségi ülésén jelentette be döntését.

Lemond párttisztségeiről és a háttérből segíti a párt munkáját az MSZP-s Baja Ferenc – írja az atv.hu. A volt szocialista miniszter döntését a zuglói korrupciós ügyben történt vádemelés előzte meg. A politikus és volt környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter innentől nem vesz részt az országos elnökség munkájában, már nem elnökhelyettese a párt választmányának, valamint lemondott a párt Szociális Demokráciáért platform elnöki posztjáról – ezt Komjáthi Imre pártelnök közölte az atv.hu megkeresésére.

Ahogy erről korábban a hirado.hu is beszámolt, a vádlottak padjára került Baja Ferenc egykori MSZP-s miniszter, Horváth Csaba, a XIV. kerület korábbi szocialista polgármestere, Molnár Zsolt baloldali parlamenti képviselő és Tóth Csaba, a szocialisták zuglói „erős embere”. A zuglói parkolási botrányként elhíresült bűnügy koronatanúja szerint az ellenzéki politikusok összesen háromszázmillió forint vesztegetési pénzt kaptak. Az ügyészségi vád szerint Horváth Csaba és Tóth Csaba a piszkos pénzek elosztása érdekében egy komplett hálózatot működtetett.



A vádemelés után az MSZP sajtóirodája úgy nyilatkozott a hirado.hu számára, hogy „elkötelezett a korrupció elleni küzdelem mellett, amelynek átláthatóságra és feddhetetlenségre kell épülnie.” Hozzátették: „Az ügyészség által megvádolt politikusok ügyeit a bíróság tisztázza majd, az MSZP bízik az igazságszolgáltatás függetlenségében és pártatlanságában.” A bírósági döntést Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője is kommentálta a hirado.hu-nak, aki azt mondta:

„A baloldal azzal szokta vádolni a kormánypártokat, amit valójában ők maguk csinálnak. Most pedig azt látjuk, hogy a baloldal teljes zuglói vezetése a vádlottak padját koptatja.”

A 2022 februárjában kirobbant zuglói parkolási botránnyal a hirado.hu több alkalommal is foglalkozott korábban. A vádiratot a Központi Nyomozó Főügyészség tavaly augusztusban nyújtotta be. Eszerint Tóth Csaba és Horváth Csaba 2016-ban a zuglói fizetős parkolási rendszer működtetőjével túlárazott vállalkozói díjban állapodtak meg. A szocialista politikusok ellen befolyással üzérkedés és vesztegetés gyanúja miatt vizsgálódó ügyészség szerint a bevételből Tóth Csaba és Horváth Csaba 31 millió forintot kapott. Tóth Csaba ezenfelül még további havi 10-15 millió forinthoz is hozzájuthatott. Az összeg a vád szerint összességében elérte a negyedmilliárd forintot.

