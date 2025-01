Bombafenyegetést kapott több magyar iskola

2025. január 23. 10:28

Bombariadó miatt ürítették ki több magyar iskolát csütörtök reggel. A fenyegetés legalább húsz intézményt érint, köztük Budapesten és vidéken is - közölte az Index csütörtök reggel.

Azt írták: úgy tudják, hogy a bombafenyegetés a budapesti és a vidéki iskolákat is egyszerre érintette. Az újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolánál jelenleg is a helyszínen tartózkodnak a rendőrök.

Olvasójuk jelzése szerint: a XI. kerületben található Bocskai István Általános Iskolában szintén bombariadó van, de a Promenad24 értesülése szerint a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumot is el kellett hagyniuk a diákoknak.

A Csepel.info úgy tudja, hogy Szigetszentmiklóson, Csepelen, és Soroksáron is több iskolát is kiürítettek. A portál a fenyegető üzenetet is megosztotta - közölte a lap.

mti