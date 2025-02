Labdarúgó NB I - Otthon kapott ki a DVTK a Spartacustól

2025. február 15. 19:23

A Diósgyőri VTK 2-1-es vereséget szenvedett otthon a Nyíregyháza Spartacus csapatától a labdarúgó NB I 20. fordulójának szombati keleti rangadóján.

A nyírségi együttes ezzel a sikerrel elmozdult a kiesést jelentő, utolsó előtti helyről a tabellán, de közvetlen riválisai - a Debrecen és a Zalaegerszeg - később lépnek pályára.

A DVTK sorozatban másodszor veszítette el a bajnoki meccsét a 90. perc után kapott góllal, és az idény tavaszi részében még nyeretlen.

20. forduló:

Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus FC 1-2 (0-1)

Miskolc, 7552 néző, v: Csonka

gólszerzők: Rakonjac (60., 11-esből), illetve Beke (39.), Babic (91.)

sárga lap: Komlósi (9.), Keresztes (72.), illetve Nagy B. (8.), Kovács M. (20.), Nagy D. (43.), Holdampf (76.)

Diósgyőr:

Simon B. - Gera D., Lund, Bárdos, Sanicanin - Komlósi (Bényei, a szünetben), Rakonjac, Tiéhi (Holdampf, a szünetben) - Acolatse (Pozeg Vancas, 60.), Edomwonyi (Klimovics, a szünetben), Jurek (Skribek, 82.)

Nyíregyháza:

Tóth B. - Korrea, Alaxai, Keresztes - Navrátil (Kovács K., 90.), Toma, Kovács M., Nagy B. - Beke (Medved, 78.), Eppel (Babic, 71.), Nagy D. (Kvekveszkiri, 78.)

Keleti rangadóhoz méltón nagy lendülettel kezdtek a csapatok, részben ennek az eredményeként húsz perc alatt három sárga lapot osztott ki a játékvezető. A kapuk ugyanakkor ritkán forogtak veszélyben, s igazán komoly gólhelyzetet nem is lehetett feljegyezni. A félidő derekán kissé alábbhagyott az iram, a Nyíregyháza igyekezett nagyon koncentráltan védekezni, míg a Diósgyőrnek nem volt ez ellen hatékony fegyvere. Közvetlenül a szünet előtt aztán a vendégek szépen végigvitt támadása góllá érett, így a szünetben a DVTK-nak kellett azon gondolkodnia, hogy mit találjon ki a folytatásra.

Fordulás után negyedóra elteltével a hazaiak tizenegyeshez jutottak és ki is használták az adódó esélyt, ráadásul nemcsak kiegyenlítettek, hanem lendületben és támadásban is maradtak. A több mint 7000 néző nagyszerű hangulatot teremtve buzdította a kedvenceket, és amíg a Diósgyőr továbbra is erőltette az akciókat, a nyírségiek erejének túlnyomó részét már inkább a védekezés és a döntetlen állás megőrzése kötötte le. Ezzel együtt adódott helyzet mindkét kapu előtt és némi meglepetésre - már a ráadásban - a Nyíregyháza szerzett gólt egy közeli fejesből. A hazaiaknak ezután nem maradt sem idejük, sem erejük az újabb egyenlítésre, így pont nélkül maradtak.

Elton Acolatse, a Diósgyőr (b) és Keresztes Krisztián, a Nyíregyháza játékosa a labdarúgó NB I 20. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a diósgyőri stadionban 2025. február 15-én. MTI/Vajda János

